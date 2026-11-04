Владелица массажного салона «Центр Силы» Ольга Москалева: «Я положительно отношусь к выходному дню. Это возможность выдохнуть, побыть с семьей, уделить время себе. Вот такая пауза посреди рабочей недели бывает очень кстати. Для нас, для студии, это скорее удобно, потому что мы находимся в жилом комплексе, и гости могут прийти днем, рядом с домом, без спешки после работы. Для нас это как раз-таки очень даже на руку. Кто-то придет дополнительно, может, кто-то перенесет визит с другого дня. Конечно же, есть какой-то процент людей, кто ходит чаще в выходные. Опять же, мы надеемся, что больше людей придут к нам. Погода такая, что особо не пойдешь гулять, и можно вместо этого пойти на массаж, на спа-процедуры различные. Больше записей, чем в будний день, по крайней мере, мы видим».

Генеральный директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов: «Абсолютно неоптимально неделю порвали пополам. Вариант, когда праздничный день примыкает к выходным, гораздо удобнее. Народ радуется лишнему выходному дню, но с точки зрения владельцев бизнеса это недополученная продукция. Сейчас начался самый сезон, идут заказы, надо работать. Альтернатива — попросить сотрудников поработать за двойную оплату. И то, и другое не очень положительно отражается на экономике предприятия. Общая производительность за эту неделю будет ощутимо ниже: не на 20%, а скорее 25%».

Основатель сети Jeffreys Coffee Марк Кинзебулатов: «С учетом того, что у нас сеть и заведения находятся в самых разных местах, включая университеты, парки, торговые центры, праздник просто перераспределит гостей между локациями. Мы обойдемся без особого повышения общей выручки, поэтому много от этого праздника не ждем».

Сооснователь холдинга Restamama Евгения Доронина: «Мы все-таки рассчитываем и надеемся, что люди будут проводить время сообразно выходным и праздничным, и, скорее всего, пойдут гулять, заглянут в рестораны, в парки. Есть праздники, которые явно гастрономически окрашены — Новый год или Масленица: люди в эти дни хотят какое-то специальное меню. А День народного единства — просто повод порадовать себя и близких, просто выйти на улицу, расслабиться лишний раз. Поэтому мы просто ожидаем, что будет чуть больше людей — плюс 30% по сравнению с буднями».