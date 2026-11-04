МИД РФ счел нарушением права попытки изъять замороженные активы из Euroclear
Попытки западных стран переместить российские резервы из депозитария Euroclear нарушают международное право, считает глава департамента экономсотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Он заявил, что «легального способа присвоить» золотовалютные резервы Центробанка (ЦБ) не существует.
«Любые их перемещения из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права»,— сказал господин Биричевский в интервью «РИА Новости».
Страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине. Почти €200 млрд хранятся на балансе бельгийского депозитария Euroclear. C января по сентябрь 2026 года Euroclear получил доход €3,6 млрд от этих активов. Газета El Pais писала, что в Евросоюзе рассматривают создание спецструктуры для использования российских активов. Кремль предупреждал о юридических рисках блокировки средств.