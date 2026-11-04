Неплатежи дошли до президента

Чаще всего банкротства по-прежнему инициируют кредиторы. Однако их доля за год сократилась с 70% до 60%, следует из данных Федресурса. При этом заметно активизировалась налоговая служба: теперь почти каждое четвертое дело возбуждается по ее заявлению. При этом индекс деловой среды, который подсчитывает РСПП, в октябре 2026-го вырос на 1% по сравнению с августом того же года. Однако о серьезном улучшении говорить пока рано, считает главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин: