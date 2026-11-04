Неплатежи дошли до президента
Бизнес обсудит проблему неплатежей на встрече с Владимиром Путиным
Об этом “Ъ FM” рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин. Традиционно встреча президента с крупнейшими российскими предпринимателями проходит во второй половине декабря.
Согласно последнему опросу РСПП, взаимные долги компаний вошли в тройку самых острых проблем бизнеса. СМИ неоднократно называли задержки расчетов одной из причин волны дефолтов по облигациям на фондовом рынке и роста корпоративных банкротств.
По данным Федресурса, за третий квартал 2026-го в России возбудили более 1,5 тыс. дел о неплатежеспособности компаний. Это на треть больше, чем в апреле — июне. Продолжится ли тенденция в следующем году, “Ъ FM” рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин:
«Главная проблема состоит в том, что издержки существенно выросли, а выручка где-то уменьшилась, где-то выросла ненамного. Получается, доходность ведения бизнеса — не только малого, но и крупного — существенно упала. Соответственно, оборотных средств предприятиям не хватает на поддержание бизнес-модели. В связи с этим кто-то плохо рассчитывается с контрагентами, кто-то постоянно откладывает все инвестиции, кто-то сокращает выплаты по фонду оплаты труда. А кто-то уходит в банкротство, потому что не может свести концы с концами. И число таких предприятий существенно выросло с 2024 года.
Президент России всегда держит руку на пульсе и обращает внимание на развитие крупного бизнеса прежде всего. Из года в год проходит эта встреча, и бизнес ждет ее, поэтому я думаю, точно там будет обсуждаться и этот вопрос. Недавно РСПП проводил опрос, что мешает развитию бизнеса. Были названы такие показатели, как рост издержек, снижение спроса и кризис неплатежей в экономике.
Что касается перспектив 2027 года, мы сейчас ждем итогов переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) и Шэньчжэне (КНР) по урегулированию кризиса. Тогда высвободятся огромные средства в бюджете на дальнейшее создание инфраструктуры, реальный сектор экономики может существенно вырасти. Кроме того, президент неоднократно говорил, что после завершения СВО налоги будут снижены. Это тоже оставит деньги у бизнеса. Ну и, конечно, смотрим за процентной ставкой. Ноябрь — во многом очень знаковый месяц для понимания дальнейших событий, влияния на российский бизнес».
Чаще всего банкротства по-прежнему инициируют кредиторы. Однако их доля за год сократилась с 70% до 60%, следует из данных Федресурса. При этом заметно активизировалась налоговая служба: теперь почти каждое четвертое дело возбуждается по ее заявлению. При этом индекс деловой среды, который подсчитывает РСПП, в октябре 2026-го вырос на 1% по сравнению с августом того же года. Однако о серьезном улучшении говорить пока рано, считает главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин:
«На фоне затянувшегося периода сверхжесткой денежно-кредитной политики и крайне крепкого рубля, ведущего к снижению прибыльности компаний, а также ужесточения налогового администрирования, повышение налоговой нагрузки ведет к абсолютно закономерному результату. Банкротств действительно становится больше. Выгоднее ли это бюджету — вопрос сложный, потому что, с одной стороны, есть подобные законодательные требования. С другой, в долгосрочной перспективе мы получаем очевидные результаты: крайне низкие темпы экономического роста, продолжающееся уже несколько кварталов снижение капиталовложений, ну и не очень ясные перспективы.
Улучшение самочувствия бизнеса, судя по последним опросам, крайне относительно. Все-таки большинство индикаторов продолжает оставаться в отрицательной зоне. Глобальная практика показывает, что пик дефолтов и банкротств приходится на период через два-три квартала после низшей точки экономического цикла. Вопрос, прошли ли мы ее, открыт. Поэтому надеяться на то, что ситуация быстро улучшится, наверное, сложно».
По словам первого замминистра экономического развития Максима Колесникова, власти рассчитывают сократить число банкротств. Помочь должны принятые в июле поправки о досудебном оздоровлении: теперь проблемные компании могут договариваться с кредиторами об отсрочке или пересмотре графика выплат, не доводя дело до закрытия бизнеса.