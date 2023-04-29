Губернатор: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом

Пожар на резервуаре с топливом в Казачьей бухте не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом, уверяет губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, тушение возгорания займет еще «много часов», Роспотребнадзор начал проводить замеры воздуха в микрорайоне Казачья Бухта.

«Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции... Наши огнеборцы со всем справляются, но работы еще на много часов»,— написал Развожаев в Telegram.

Пожар начался ранее сегодня, 29 апреля. Его площадь составляет 1 тыс. кв. м, ему присвоен четвертый уровень сложности. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор говорил, что причиной возгорания стала атака беспилотника. По данным газеты «Известия», дрон принадлежал вооруженным силам Украины.

Лаура Кеффер