В Центральной Азии введен режим базовой готовности

Считая себя ключевым гарантом стабильности в Центральной Азии, Россия повышает боеготовность своих баз, расположенных в регионе. Это дал понять министр обороны РФ Сергей Шойгу. Выступая в пятницу перед коллегами из других стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), он убеждал их в том, что США и «их пособники» представляют для Центрально-Азиатского региона угрозу. А значит, возможному усилению присутствия там американских военных необходимо всячески сопротивляться. Впрочем, по мнению опрошенных “Ъ” экспертов по региону, опасения Москвы напрасны: страны Центральной Азии в нынешних условиях в любом случае не намерены выводить военное сотрудничество с США на принципиально иной уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны России Сергей Шойгу (слева на первом плане) на совещании министров обороны государств-членов ШОС

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС Министр обороны России Сергей Шойгу (слева на первом плане) на совещании министров обороны государств-членов ШОС

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

О том, что Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане, рассказал в пятницу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Заявление прозвучало на заседании министров обороны стран—участниц ШОС, которое состоялось в Дели. По словам господина Шойгу, соответствующие шаги Москва предпринимает на фоне попыток США и их союзников восстановить военное присутствие в Центральной Азии под предлогом борьбы с терроризмом. «Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС»,— добавил министр.

Напомним, что в Таджикистане (в Душанбе и Бохтаре) дислоцируется 201-я военная база. База «Кант» в Киргизии задействована в обеспечении безопасности воздушного пространства стран Организации договора о коллективной безопасности. Американцы же давно покинули Центральную Азию. База в Узбекистане просуществовала с 2001 по 2005 год, а офис связи НАТО в Ташкенте — с 2013 по 2016 год. В киргизском аэропорту Манас американская база продержалась с 2001 по 2013 год.

Несколько лет назад вновь стал вопрос о возвращении США в Центральную Азию.

В частности, в сентябре 2019 года помощник госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер сказал российскому агентству ТАСС, что Вашингтон стремится противодействовать военно-техническому сотрудничеству РФ с республиками Центральной Азии. Еще более актуальной тема стала в 2021 году, после ухода американцев из Афганистана. Как тогда писало издание The Wall Street Journal, американцы ищут новые места для размещения своих сил в регионе. И Центральная Азия выглядела идеальным вариантом. В Москве забили тревогу.

Российские власти тогда предупредили центральноазиатских партнеров, что США не столько заинтересованы в сохранении контроля над ситуацией в Афганистане, сколько стремятся использовать их страны как плацдарм для сдерживания России, Китая и Ирана (см. “Ъ” от 20 мая 2021 года). 16 июня того года на саммите в Женеве президент РФ Владимир Путин прямо сказал своему американскому коллеге Джо Байдену, что Москва не согласится с появлением в регионе новых американских объектов. Это происходило на фоне попыток сближения между Россией и США.

После начала активных боевых действий на Украине проблема резко усугубилась. И соседи России эти перемены в геополитической ситуации ощутили на себе в полной мере. В частности, на них возросло давление со стороны США по таким вопросам, как сотрудничество с Россией в обход западных санкций (см. «Ъ-Онлайн» от 27 апреля). Вашингтону также важно, чтобы страны Центральной Азии никоим образом не занимали сторону Москвы в украинском конфликте. Этому в том числе был посвящен визит в регион госсекретаря США Энтони Блинкена (см. “Ъ” от 1 марта). В Астане он встретился с министрами иностранных дел стран Центральной Азии и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Визит рассматривался Вашингтоном в качестве важного этапа противодействия активности России и Китая в регионе. А в середине апреля переговоры с коллегами из государств Центральной Азии проводил уже глава МИД РФ Сергей Лавров. Он не преминул упомянуть о «наглости западных представителей», которые диктуют странам региона, как себя вести с Россией (см. “Ъ” от 15 апреля).

На встрече министров обороны стран ШОС в Дели Сергей Шойгу говорил в том же ключе, только делая акцент на вопросах, связанных с безопасностью.

«Сегодня Вашингтон и их пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем»,— заявил Сергей Шойгу.

По словам министра, «ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине». «Его истинная цель — нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире»,— подчеркнул господин Шойгу. Напомнил он представителям стран Центральной Азии и о более близкой для них теме. «Обстановка в Центрально-Азиатском регионе имеет предпосылки к дальнейшему обострению. При этом главная угроза исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных радикальных экстремистских группировок, которые активизировали действия в соседних республиках по продвижению своих идей»,— сказал министр. Ответственность за сложившуюся в Афганистане ситуацию он также возложил на США и их союзников.

Ситуация там действительно непростая. Так, в прошлую субботу газета The Washington Post сообщила со ссылкой на утекшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки, что Афганистан стал важным координационным центром для террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и оттуда планируются атаки в Европе и Азии. Подлинность этих, как и других слитых документов не установлена. Однако активность подразделения ИГ в Афганистане («ИГ-Хорасан») — известный факт. В частности, о резком росте числа терактов, организуемых группировкой, говорил в конце марта глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Майкл Курилла. Кстати, на этой неделе он посетил Туркменистан, где обсудил ситуацию в Центральной Азии и Афганистане. Видимо, это не осталось незамеченным в Москве.

В то же время в самом Центрально-Азиатском регионе, как отмечают эксперты, тема афганской угрозы сейчас не основная. Там достаточно внутренних проблем и конфликтов, а противостояние России и Запада только добавляет головной боли. Что касается возможности для американцев вернуть военное присутствие в Центральной Азии, то опрошенные “Ъ” эксперты считают это сейчас невозможным, даже предполагая, что у Вашингтона могут оставаться амбиции на этот счет.

По словам научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темура Умарова, и до начала украинского конфликта было очевидно, что Россия и Китай не допустят такого развития событий.

«Те выгоды, которые страны Центральной Азии могли бы получить от сотрудничества с США, меркнут на фоне издержек, которые возможны в результате недовольства со стороны Москвы и Пекина»,— сказал Темур Умаров “Ъ”.

Эксперт отметил, что сейчас Россия особенно внимательно смотрит на любые внешние связи стран, которые считает своими союзниками или близкими к себе. Господин Умаров также обратил внимание на заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Россия и Китай будут координировать свои действия в Центральной Азии. Эти слова прозвучали по итогам мартовского визита китайского лидера в Москву.

«Желание вернуться в Центральную Азию у американцев может быть. Но здесь давно российская и китайская поляна,— отметил в беседе с “Ъ” казахстанский политолог, руководитель общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев.— Шансов (у Вашингтона.— “Ъ”), особенно в условиях конфликта на Украине, нет. Власти центральноазиатских республик не будут рисковать. Им главное сейчас — спокойно отсидеться».

Марианна Беленькая; Александр Константинов, Астана