Кто центральный в Азии

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в пятницу в Самарканде со своими коллегами по СНГ, а также провел переговоры в формате Центральная Азия—Россия. Среди прочего он напомнил, что развитию отношений с центральноазиатскими республиками Москва уделяет особое внимание. Вместе с тем заметно растет и интерес к региону со стороны Запада — США и Евросоюза. На роль ключевого партнера активно претендует Китай. Впрочем, в Самарканде Сергея Лаврова заверили: РФ, несмотря ни на что, остается «самым близким другом, партнером и союзником для стран региона». С подробностями из Самарканда — корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва ценит, что, «несмотря на серьезную геополитическую ситуацию», ее связи со странами Центральной Азии лишь укрепляются

Фото: Пресс-служба МИД России По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва ценит, что, «несмотря на серьезную геополитическую ситуацию», ее связи со странами Центральной Азии лишь укрепляются

Фото: Пресс-служба МИД России

«Наше общее мнение заключается в том, что наглость западных представителей — а сюда, помимо делегатов Евросоюза, приезжают еще и американцы, которые отвечают за введение санкций,— переходит все пределы»,— заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран СНГ. По его словам, партнеры Москвы воспринимают это как полное отсутствие уважения их самостоятельности и независимости. Как пояснил министр, под наглостью подразумеваются требования, которые американские и европейские представители выдвигают странам, поддерживающим торгово-экономические отношения с Россией на фоне санкционных ограничений Запада.

Напомним, в начале марта Центральную Азию с пятидневным визитом посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе его встреч с представителями стран региона не в последнюю очередь затрагивались и вопросы обхода антироссийских санкций.

Вслед за Энтони Блинкеном в Киргизию прибыл спецпредставитель Евросоюза по соблюдению санкций Дэвид О’Салливан. По его словам, целью поездки было «установить диалог с властями Киргизии, чтобы получить точную информацию о торговых потоках и мерах по обеспечению антироссийских санкций». Он также сообщил о планах посетить Узбекистан, Казахстан, Грузию и Армению. Все эти государства были в опубликованном в прошлом году Минфином США списке стран, которые, как утверждают американские чиновники, помогают России обходить санкции.

Как стало известно незадолго до заседания СМИД СНГ, ЕС намерен принять очередной, уже одиннадцатый пакет санкций. На этот раз они в основном будут направлены против третьих стран, поставляющих санкционные товары в Россию.

«Европа ввела десять пакетов санкций. Будет еще один. Необходимо убедиться, что у русских не будет возможностей нарушать их»,— рассказала еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Марейд Макгиннесс в интервью CNBC.

«Центральная Азия остается под пристальным вниманием мировых игроков, поскольку это контрапункт всех логистических цепочек на континенте»,— утверждает в разговоре с “Ъ” эксперт по региону Аркадий Дубнов. По его мнению, регион сейчас находится «в состоянии раздрая», поскольку и Китай, и Россия, и США пытаются установить с ним свой формат отношений.

При этом, по словам политолога, самым активным игроком на пространстве Центральной Азии считается Китай. «Никаких серьезных экономических проектов Россия сегодня в страны Азии не приносит»,— отмечает господин Дубнов.

Свидетельство активизации Китая в регионе — ускорение темпов и объемов торговли и инвестиций. Как говорится в докладе Евразийского банка развития «Новый взгляд на экономику Центральной Азии», выпущенном в конце 2022 года, за последние 20 лет торговля с Китаем росла «опережающими темпами» по отношению к объемам торговли с Россией. За этот период показатели торговли Китая с Туркменистаном, например, выросли более чем в 200 раз, а с Узбекистаном — более чем в 100.

Кроме того, Пекин является автором различных инициатив по сотрудничеству со странами региона, в том числе площадки Китай—Центральная Азия. Саммит в таком формате пройдет в мае. В приглашении, которое Си Цзиньпин направил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, китайский лидер написал: «Ожидаю совместного обсуждения грандиозного плана по развитию отношений между Китаем и Центральной Азией и отношений между Китаем и Таджикистаном с целью продвижения двустороннего сотрудничества к новому этапу». Подобные послания он направил всем центральноазиатским партнерам.

Впрочем, даже на этом фоне Россия остается ключевым партнером республик Центральной Азии. Об этом в пятницу говорил не только Сергей Лавров, но и его коллеги. «В условиях обострения многочисленных угроз и вызовов доверительный диалог и взаимопонимание между странами Центральной Азии и Россией имеет особенно важное значение»,— заявил, в частности, и. о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов. И успокоил: «Россия является самым близким другом, партнером и союзником для стран нашего региона».