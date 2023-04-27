Надавили на больной чип

Страны Центральной Азии должны определиться: сохранять связи с «наиболее важными мировыми рынками» или помогать России в обходе санкций. Таков ключевой мотив поездки в регион, которую одновременно совершили представители США, ЕС и Великобритании. Эксперты уверены: «прикрытие всяческих лазеек» по обходу ограничительных мер — это главная задача разработчиков санкционного режима против РФ на 2023 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Еще летом прошлого года Минфин США заявил, что как минимум 18 стран помогают России обходить санкции. В их число вошли Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. С тех пор американские эмиссары регулярно наведываются в регион, поднимая — с большей или меньшей степенью дипломатичности — больной для соседей РФ вопрос.

В пятницу свое турне завершает помощник главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг. Она находится в Киргизии, а до этого провела переговоры в Казахстане. Кроме того, регион посетили помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод, которого Bloomberg называет ветераном в вопросах контроля за экспортом товаров двойного назначения, а также помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.

Хотя от соседей РФ на Западе не требуют формального присоединения к санкциям, их ставят перед фактом: пространство для маневра, позволяющего Москве обходить ограничительные меры, сужается.

«На долю нашей общей коалиции приходится более половины совокупного мирового ВВП. Мы крупнейшие и наиболее взаимосвязанные экономики. Мы очерчиваем выбор, который стоит перед компаниями (Центральной Азии.— “Ъ”): они либо могут сохранять свои связи с наиболее важными мировыми рынками, либо могут быть активными участниками военных действий России, содействуя поставкам товаров, которые попадают на поле боя, или закрывая на это глаза»,— заявила госпожа Розенберг, будучи в Казахстане.

Суть претензий западных стран выразил ранее спецпредставитель ЕС по соблюдению санкций Дэвид О’Салливан, приезжавший в Бишкек в конце марта.

В Брюсселе указывают на «аномальный всплеск торговли» между Центральной Азией и Европой с начала активной фазы боевых действий на Украине.

По итогам 2022 года экспорт европейских товаров в Киргизию вырос на 300%, а по отдельным позициям — и вовсе на 700%. По словам посланника ЕС, речь идет о передовых технологиях и товарах, которые могут иметь двойное назначение, например о смартфонах и видеокамерах. «Мы хотели бы знать, куда попадают эти товары. Они потребляются здесь и у граждан Киргизии так сильно вырос аппетит на определенную продукцию? Может, они экспортируются в другие регионы и страны, что для нас не является проблемой? Или же они утекают в Россию?» — вопрошал господин О’Салливан.

Подобная статистика характерна и для Казахстана, где Дэвид О’Салливан был на этой неделе. По данным казахстанского Бюро национальной статистики, товарооборот республики с Россией по итогам 2022 года вырос на 6% и составил рекордные $26,1 млрд против $25,6 млрд годом ранее. При этом на 25% выросла доля казахстанского экспорта в РФ (он составил $8,7 млрд), а российские поставки сократились по сравнению с 2021 годом на 1,5%.

Формально Дэвид О`Салливан и делегация во главе с Элизабет Розенберг посетили Казахстан независимо друг от друга, однако программа и цели их пребывания были практически идентичными. Обе делегации встретились с бизнесменами (в основном из финансового сектора) в Алматы, а также с представителями госаппарата в Астане. Встречи проходили за закрытыми дверями. По информации «Ъ», в них участвовали представители администрации президента Казахстана, аппарата правительства, министерств торговли и интеграции, индустрии и инфраструктурного развития, энергетики, финансов и национальной экономики, а также финансовые регуляторы.

По итогам переговоров западные гости собрали в казахстанской столице пресс-конференцию. В ней приняли участие госпожа Розенберг, Мэттью Аксельрод, а также глава директората Великобритании по санкциям Дэвид Рид, который скоординировал свою поездку с коллегами.

Судя по их заявлениям, давление на соседей РФ усиливается.

Помощник главы Минфина США прямо дала понять, что для Казахстана на всех уровнях вырос риск вторичных санкций из-за сотрудничества с Москвой.

«Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков. Нам нужно самым серьезным образом относиться к тому факту, что Россия очень усердно пытается уклониться и от санкций, и от мер экспортного контроля и они достаточно преуспели в этих усилиях»,— заявила чиновница. По ее словам, представители Москвы «действуют через сеть посредников и подставные компании, которые помогают уклоняться от санкций». Как отметила госпожа Розенберг, «такие подставные компании созданы недавно, не имеют физического адреса и осуществляют сомнительные трансакции».

Какими поставками Запад обеспокоен больше всего, конкретизировал помощник главы Минторга США.

Прежде всего речь идет о бытовой технике, которую казахи вдруг стали закупать в Европе в удвоенных, утроенных, а то и в еще больших масштабах.

В Вашингтоне подозревают, что импортеров интересует не столько сама техника, сколько полупроводники. «Мы уделяем приоритетное внимание таким товарам, как компьютерные чипы, а также элементы для интегрированных электронных систем, которые необходимы для российских ракет и дронов. И мы сегодня говорим не об айфонах и стиральных машинах, а о конкретных элементах компьютерной техники»,— подчеркнул господин Аксельрод. Он также дал понять, что срок, когда Астана должна принять меры, «уже наступил».

«В 2022 году приоритетом санкционной политики Запада было введение санкций в отношении все новых секторов российской экономики и расширение санкционных списков. А в 2023 году приоритет — это имплементация, то есть усовершенствование самого механизма санкций и прикрытие всяческих лазеек,— пояснил “Ъ” директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев.— Белый дом рассматривает страны Центральной Азии как одну из таких лазеек. И устоявшаяся практика в таких случаях — отправка десанта высокопоставленных чиновников Минфина, которые на закрытых встречах с представителями властей приводят разные примеры штрафов за обход санкций и показывают, почему участие в таких схемах чревато негативными последствиями».

Между тем эксперты в регионе пока спокойно относятся к заявлениям представителей Запада. «Вероятность масштабных санкций невелика, риторика Соединенных Штатов в целом пока сдержанная»,— заявил «Ъ» казахстанский политолог Газиз Абишев. Он отметил, что Казахстан, конечно, «занимается массовым реэкспортом товаров (незапрещенных — открыто, запрещенных — скорее всего, секретно)». Но добавил: республика — это «не единственный канал, в мировой торговле хватает кротовых нор».

Антонина Дроздова; Александр Константинов, Астана