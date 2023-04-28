Премьер Молдавии пообещал не пустить Путина в страну

Власти Молдавии не разрешат посетить ее президенту России Владимиру Путину, сказал молдавский премьер Дорин Речан в интервью телеканалу TV8. По его словам, у Молдавии есть целый список россиян, которым запрещен въезд в страну.

О том, кто входит в список, он говорить отказался. По каким критериям составлялся этот перечень, неизвестно. На уточняющий вопрос журналиста о возможности посещения республики господином Путиным молдавский премьер ответил: «Нет».

«У нас есть список официальных лиц России, которым запрещен въезд в Молдавию. Этот список не опубликован. Некоторые лица узнают о запрете в момент приезда, другие уже знают»,— пояснил господин Речан (цитата по ТАСС).

17 апреля молдавские пограничники запретили въезд главе Татарстана Рустаму Минниханову. Он говорил, что его объявили «нежелательным лицом», Молдавия это отрицала. Собеседник «Ъ» в молдавских госструктурах сказал, что господину Минниханову отказали во въезде, потому что он не смог обосновать цель приезда. 19 апреля Молдавия объявила персоной нон грата дипломата РФ. 25 апреля Россия выслала сотрудника посольства Молдавии и закрыла въезд нескольким ее политикам. Как выяснил «Ъ», персоной нон грата объявлен консул Молдавии в РФ.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «От нон грата до Комрата».

Лаура Кеффер