Молдавия объявила главу Татарстана Минниханова «нежелательным лицом» и не пустила в страну

Главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию, объявив «нежелательным лицом». Он должен был посетить международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов» в южном регионе Гагаузия (населен тюркским православным населением). Вместе с ним летел глава холдинга «Ак-Барс» Иван Егоров, его также не пустили в республику.

Господин Минниханов сообщил о случившемся из самолета по приземлению в Кишиневе. Он рассказал, что прилетел в Молдавию по приглашению кандидата в главы Гагаузии Виктора Петрова и вице-председателя парламента региона Александра Суходольского, которые недавно были с визитом в Татарстане.

«Мы наметили большую программу нашей совместной работы. Но, к сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе»,— рассказал Рустам Минниханов порталу Gagauznews.

Власти Молдавии пока никак не комментировали эту информацию. Гагаузские политики и общественные деятели неоднократно критиковали молдавскую власть, также многие из них поддерживают действия России на территории Украины.

О ситуации в республике — в материале «Ъ» «Вставай, страна молдавская».

Лаура Кеффер