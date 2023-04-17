Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Молдавия объявила главу Татарстана Минниханова «нежелательным лицом» и не пустила в страну

Главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию, объявив «нежелательным лицом». Он должен был посетить международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов» в южном регионе Гагаузия (населен тюркским православным населением). Вместе с ним летел глава холдинга «Ак-Барс» Иван Егоров, его также не пустили в республику.

Господин Минниханов сообщил о случившемся из самолета по приземлению в Кишиневе. Он рассказал, что прилетел в Молдавию по приглашению кандидата в главы Гагаузии Виктора Петрова и вице-председателя парламента региона Александра Суходольского, которые недавно были с визитом в Татарстане.

«Мы наметили большую программу нашей совместной работы. Но, к сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе»,— рассказал Рустам Минниханов порталу Gagauznews.

Власти Молдавии пока никак не комментировали эту информацию. Гагаузские политики и общественные деятели неоднократно критиковали молдавскую власть, также многие из них поддерживают действия России на территории Украины.

О ситуации в республике — в материале «Ъ» «Вставай, страна молдавская».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...