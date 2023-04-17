Пограничники Молдавии объяснили отказ во въезде главе Татарстана Минниханову

В пограничной полиции Молдавии опровергли заявления «недавно вернувшегося из республики российского чиновника о том, что он объявлен персоной нон грата» в стране. Молдавские власти призвали российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела страны, сообщило ведомство в Telegram-канале, не называя имени чиновника. Ранее сегодня, 17 апреля, глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что его не пустили в Молдавию и объявили «нежелательным лицом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Минниханов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Рустам Минниханов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Господин Минниханов собирался принять участие в мероприятии, организованном одним из кандидатов в главы Гагаузии — Виктором Петровым. Выборы местного главы (башкана) пройдут 30 апреля. «Поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной»,— сообщили в пограничной полиции Молдавии.

Вместе с главой Татарстана летел глава холдинга «Ак Барс» Иван Егоров, его также не пустили в страну.

За последние сутки во въезде в Молдавию было отказано 46 иностранцам, сообщила сегодня пограничная полиция. В ведомстве отметили, что они не смогли обосновать цель своей поездки, запутались в заявлениях, а также представили противоречивую информацию о цели визита. «Нескольким иностранным гражданам въезд в Молдавию был запрещен на том основании, что они не соответствуют условиям для получения разрешения на пересечение госграницы»,— говорится в сообщении пограничной полиции Молдавии.

Собеседник «Ъ» в молдавских госструктурах заявил, что отказ Рустаму Минниханову был связан с тем, что он не смог обосновать цель приезда.

Мария Федотова