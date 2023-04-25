«Ъ» выяснил, каким молдавским политикам запретили въезд в Россию

Персоной нон грата, как выяснил «Ъ», объявлен консул Молдавии в России. Это зеркальный ответ на высылку на прошлой неделе российского дипломата из Кишинева, который являлся сотрудником консульства. Кроме того, по информации «Ъ», Россия запретила въезд в страну главе МВД Молдавии Анне Ревенко и депутатам парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантою, Олесе Стамати и Лилиану Карпу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анна Ревенко Фото: Fedja Grulovic / Reuters Оазу Нанто Фото: Parlamentul Republicii Moldova Олеся Стамате Фото: Presedintia Republicii Moldova Лилиан Карп Фото: Parlamentul Republicii Moldova Следующая фотография 1 / 4 Анна Ревенко Фото: Fedja Grulovic / Reuters Оазу Нанто Фото: Parlamentul Republicii Moldova Олеся Стамате Фото: Presedintia Republicii Moldova Лилиан Карп Фото: Parlamentul Republicii Moldova

Сегодня утром в Министерство иностранных дел России был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. Ему вручили ноту, что сотрудник молдавского посольства объявлен персоной нон грата и высылается из РФ. Еще нескольким официальным лицам Молдавии закрыли въезд в Россию за «регулярные антироссийские заявления и присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза», однако их имена не назывались.

19 апреля МИД Молдавии выслал российского дипломата и лишил еще двух специального допуска в аэропорт, поскольку они нарушили «установленные в кишиневском аэропорту правила поведения» после прилета главы Татарстана Рустама Минниханова. Главе Татарстана отказали во въезде в Молдавию 17 апреля. Он собирался посетить южный регион страны — Гагаузскую автономию — по приглашению одного из местных политиков, участвующих в выборах главы региона, которые пройдут 30 апреля.

Подробнее о несостоявшемся визите главы Татарстана в Кишинев — в материале «Ъ» «Нежданно-невъеханно».

Владимир Соловьев