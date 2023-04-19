Молдавия объявила персоной нон грата дипломата РФ после инцидента с главой Татарстана

Молдавия объявила сотрудника посольства России в Кишиневе персоной нон грата, а еще двух сотрудников лишили аккредитации после того, как главу республики Татарстан Рустама Минниханова не пустили в страну, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Молдавии Филип Кожокару.

Ранее сегодня, 19 апреля, пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ сообщил о намерении пригласить посла РФ в Молдавии Олега Васнецова в Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики. Там ему должны были вручить ноту МИДа о лишении аккредитации двух российских дипломатов, нарушивших «установленные в кишиневском аэропорту правила поведения» после прилета в Кишинев господина Минниханова. «По этой же причине один дипломат будет объявлен персоной нон грата в Молдавии»,— рассказал тогда господин Водэ.

Олег Васнецов, комментируя решение Молдавии, заявил, что МИД республики внятно не разъяснил, в чем заключается неподобающее поведение российских дипломатов в аэропорту. «Эти действия мы рассматриваем как недружественные шаги по отношению к нашей стране»,— подчеркнул господин Васнецов (цитата по ТАСС).

17 апреля главу Татарстана и гендиректора холдинга «Ак-Барс» Ивана Егорова, прилетевших в Кишинев на международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов» в южном регионе Гагаузия (населен тюркским православным населением), не пустили в республику. Собеседник «Ъ» в молдавских госструктурах отметил, что главе Татарстана было отказано во въезде, но не запрещен въезд, то есть персоной нон грата его не объявляли. Отказ связан с тем, что гость не смог обосновать цель приезда.

Подробности — в материале «Ъ» «Нежданно-невъеханно».

Эрдни Кагалтынов