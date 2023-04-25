Россия выслала сотрудника посольства и закрыла въезд нескольким политикам Молдавии

В Министерство иностранных дел России 25 апреля вызвали посла Молдавии Лилиана Дария. Ему вручили ноту, что сотрудник молдавского посольства объявлен персоной нон грата и высылается из РФ. Еще нескольким официальным лицам Молдавии, как следует из ноты, закрыли въезд в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилиан Дарий

Фото: OSCE Parliamentary Assembly Лилиан Дарий

Фото: OSCE Parliamentary Assembly

Такие действия в сообщении МИДа объясняются «недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева». Во время визита в МИД Лилиану Дарию указали на «немотивированное решение» о высылке 19 апреля из Молдавии сотрудника посольства РФ.

Въезд нескольким молдавским госслужащим, как пояснили в МИДе, закрыли «в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, фигурантами которых являются граждане РФ».

Лилиан Дарий на выходе из российского МИДа сказал, что его вызывали из-за «дипломатической рутины». «Есть дипломатическая рутина. Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Сегодня был такой день»,— сказал господин Дарий. В дипведомстве он пробыл около 30 минут, отмечает ТАСС.

19 апреля МИД Молдавии сообщил, что выслал российского дипломата и лишил еще двоих специального допуска в аэропорт, поскольку они нарушили «установленные в кишиневском аэропорту правила поведения» после прилета главы Татарстана Рустама Минниханова.

Посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил, что внешнеполитическое ведомство республики внятно не разъяснило, в чем заключается неподобающее поведение российских дипломатов в аэропорту.

Главе Татарстана отказали во въезде в Молдавию 17 апреля. Он собирался посетить южный регион страны — Гагаузскую автономию — по приглашению одного из местных политиков, участвующих в выборах главы региона, которые пройдут 30 апреля.

Подробнее о несостоявшемся визите главы Татарстана в Кишинев — в материале «Ъ» «Нежданно-невъеханно».