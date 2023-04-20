От нон грата до Комрата

Российско-молдавские отношения уверенно пробивают дно за дном. Москва обещает не оставить без ответа объявление Кишиневом персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Молдавии. Кишинев тем временем не намерен сворачивать с курса на ослабление в республике российского влияния и пытается купировать его в том числе на чувствительном сейчас гагаузском направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек СНГ Сергей Лебедев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Генсек СНГ Сергей Лебедев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отношения Кишинева и Москвы стали настолько натянутыми, что к спору может привести любая ситуация. 20 апреля таким поводом стало интервью генсека СНГ Сергея Лебедева ТАСС, в котором чиновник отметил: его «радует и удовлетворяет, что пока никаких практических шагов по выходу Молдовы из Содружества Независимых Государств не предпринимается».

По словам господина Лебедева, несмотря на звучавшие из Кишинева заявления о планах денонсировать ряд соглашений в рамках СНГ, «пока таких фактов привести мы тоже не можем». «Да, заявления прозвучали о том, что стоит подумать над тем, есть ли смысл дальше оставаться в Содружестве с учетом европейской ориентации нынешнего руководства Молдовы. Но практика показывает, и жизнь сама показывает, что сотрудничество в рамках СНГ остается выгодным Молдове. Это позволяет осуществлять торговлю на выгодных условиях, транспортировку товаров. И много других элементов содержится в Содружестве, которые в настоящее время полезны и выгодны для Республики Молдова»,— отметил Сергей Лебедев.

На интервью оперативно отреагировало Министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Молдавии. Там отметили, что приоритетом страны является процесс евроинтеграции, а также уведомили, что после анализа базы соглашений, заключенных в рамках СНГ, было решено, что участие молдавской стороны в ряде документов нецелесообразно.

«Процесс денонсации уже начался. Это непростой процесс, он трудоемкий и займет месяцы»,— сказал в беседе с “Ъ” пресс-секретарь МИДЕИ Игорь Захаров.

О каких именно документах идет речь, господин Захаров не уточнил, но отметил, что молдавское правительство уже приняло решение прекратить финансирование молдавского филиала межгосударственной телерадиокомпании МИР.

На заседании 19 апреля молдавское правительство одобрило законопроект о прекращении участия страны в работе этой межгосударственной телерадиокомпании. После этого, как сообщал портал NewsMаker, представительство компании в Кишиневе должны исключить из реестра Государственной регистрационной палаты как юрлицо.

В прошлом году, отметим, молдавские власти приостановили вещание шести телевизионных каналов, транслировавших контент российских телеканалов,— НТВ, «Первого канала», телеканала «Россия» и других.

Молдавская Служба информации и безопасности время от времени обновляет список заблокированных российских или связанных с Россией информационных ресурсов. Одним из первых был заблокирован сайт информационного ресурса Sputnik Moldova, входящего в МИА «Россия сегодня».

Надо сказать, что в России также блокируют молдавские информационные ресурсы. В частности, без VPN не открываются сайты информационно-аналитического портала NewsMaker.md, расследовательского издания Ziarul de Garda, имеющего русскоязычную версию, а также портала Nokta, который на русском языке освещает события в автономном территориальном образовании (АТО) Гагаузия.

Гагаузия, к слову, в последнее время генерирует скандалы в отношениях Молдавии и России. В начале этой недели молдавские власти не впустили в страну главу Татарстана Рустама Минниханова, который намеревался посетить Гагаузскую автономию по приглашению одного из кандидатов на пост главы Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии от Партии социалистов Виктора Суходольского (см. “Ъ” от 18 апреля).

Молдавские власти, комментируя отказ во въезде главе Татарстана, настоятельно попросили российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела страны. Но этим дело не ограничилось. Премьер Молдавии Дорин Речан на заседании правительства 19 апреля жестко прокомментировал инцидент с Рустамом Миннихановым.

«Тем, кто зовет агрессоров в Молдову, независимо от того, являются ли они депутатами, я рекомендую не делать этого, потому что у них ничего не получится»,— заявил премьер.

Кроме того, Кишинев принял решение объявить персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Молдавии, который, как заявили молдавские власти, «неподобающим образом» вел себя в аэропорту молдавской столицы. Как принято в таких случаях, имя дипломата не предавали огласке. Но речь идет об одном из сотрудников российского посольства, который прибыл в аэропорт Кишинева, чтобы встретить там Рустама Минниханова.

По словам собеседника “Ъ” в молдавских госструктурах, дипломат пытался оказывать давление на сотрудников пограничной полиции, принявших решение не впускать в страну господина Минниханова. Кроме того, еще двое российских дипломатов были лишены специального допуска в аэропорт — такой допуск позволяет находиться в закрытых зонах аэропорта с целью содействия оформлению прибывающих и убывающих официальных делегаций.

Российская стороны все обвинения в адрес своего дипломата отмела. «Объявление российского дипломата persona non grata расцениваем как необоснованное, политически ангажированное и подрывающее двусторонние отношения. Категорически отвергаем избранные предлогом данного решения огульные обвинения наших дипломатов в "неподобающем поведении" в международном аэропорту Кишинева. Тем более что внятных разъяснений от представителей МИДЕИ на этот счет ожидаемо не последовало»,— говорится в комментарии посольства России в Кишиневе.

Пообещав не оставить без ответа «все без исключения недружественные акции» молдавской стороны, посольство России отметило, что инцидент «продолжает серию недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева: присоединение к антироссийским санкциям, блокирование российского телевидения, дискриминационный отказ дипломатам посольства России в мониторинге выборов главы АТО Гагаузия, приглашения на которые уже получено рядом дипломатических миссий».

Российским дипломатам, судя по всему, действительно отказано в наблюдении за выборами в Гагаузии, которые намечены на 30 апреля.

В ЦИК Молдавии “Ъ” сказали, что среди тех, кто аккредитован в качестве наблюдателей, представителей России нет. Представитель МИДЕИ Игорь Захаров, комментируя эту тему, сказал “Ъ”, что приглашение наблюдателей — суверенное право молдавской стороны.

Таким образом, у представителей российского посольства не будет возможности наблюдать за выборами, которые важны для России на фоне конфронтации с Кишиневом. Гагаузия — регион с сильными пророссийскими настроениями. Приход к власти там кандидата, имеющего прочные связи с Москвой, даст возможность нарастить свое влияние хотя бы в этой части Молдавии.

Явных фаворитов на выборах в Гагаузии (всего в гонке участвуют восемь кандидатов) у Москвы несколько. Это уже упомянутый Виктор Петров, регулярно критикующий правительство Молдавии и высказывающийся за сотрудничество с Москвой, а также Григорий Узун и Евгения Гуцул. Если за господина Петрова прилетал агитировать Рустам Минниханов, то господина Узуна поддерживает экс-президент Молдавии Игорь Додон, никогда не скрывавший своих связей с Россией.

Евгении Гуцул помогает беглый молдавский бизнесмен Илан Шор, который из Израиля руководит оппозиционной партией «Шор» и резко критикует молдавскую власть в целом и президента Майю Санду в частности. Из Москвы за госпожу Гуцул открыто агитируют певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, называющие Илана Шора своим другом, а также глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Судить о том, кто является фаворитом на выборах, пока затруднительно — соцопросы по этому поводу не публиковались.

Владимир Соловьев