Столичные коммунисты ослабели на треть

Депутат Мосгордумы (МГД) Евгений Ступин, исключенный из КПРФ в том числе за критику специальной военной операции, лишился и членства в партийной фракции. Это решение принималось на закрытом от СМИ заседании, но господин Ступин в четверг выложил его видеофрагменты в своем YouTube-канале. С начала работы этого созыва МГД фракция КПРФ по разным причинам потеряла уже 5 депутатов, и ее численность сократилась с 13 до 8 человек. Эксперт считает, что отказ КПРФ от депутатов по идеологическим причинам не приведет к расколу среди ее ядерного электората, для которого важен бренд партии и преемственность с КПСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Московского городской думы Евгений Ступин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Депутат Московского городской думы Евгений Ступин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Сообщение о его исключении из фракции КПРФ в МГД Евгений Ступин опубликовал вечером 26 апреля в своих соцсетях. За это решение проголосовали лидер фракции Николай Зубрилин, его заместитель Леонид Зюганов, а также депутаты Любовь Никитина, Сергей Савостьянов и Виктор Максимов. Против, по словам господина Ступина, выступили он сам, еще один замглавы фракции Павел Тарасов и депутаты Елена Янчук и Екатерина Енгалычева. «Основная причина: состоявшееся ранее исключение из партии. Мой довод: решение принято со многими нарушениями, начиная с ошибки в дате, и это решение обжаловано, жалоба Центральной контрольной ревизионной комиссией еще не рассмотрена. Но этот довод не был принят во внимание»,— написал депутат. «Более подробно о том, как шло горячее обсуждение с попыткой рукоприкладства», он пообещал рассказать на следующий день.

Почти получасовое видео с заседания фракции Евгений Ступин опубликовал в своем YouTube-канале вечером 27 апреля. На этих фрагментах разговор, действительно, идет на повышенных тонах. Например, депутат Максимов несколько раз пытался убедить коллегу Ступина, что заседание закрытое и видеосъемку лучше прекратить, но тот продолжал снимать. В защиту Евгения Ступина выступила госпожа Енгалычева, заявив, что лидер фракции мог бы объяснить новоиспеченным депутатам «правила игры» в МГД и предупредить господина Ступина, каких действий ему лучше не совершать. Николай Зубрилин, в свою очередь, обвинил Евгения Ступина в самопиаре и желании развлекать свою интернет-аудиторию скандальными постами.

Сам же господин Ступин сообщил о фактической ошибке в его личном деле (в одном документе вместо 2023 года значится 2022-й) и напомнил, что обжаловал свое исключение из партии в контрольном органе КПРФ.

Жалоба, по его словам, будет рассмотрена в мае.

Напомним, Евгения Ступина исключили из КПРФ 14 марта 2023 года. Оснований для этого было названо три: подписание в день начала спецоперации на Украине письма «Социалисты и коммунисты против войны», предоставление положительной характеристики на осужденного позднее за фейки про армию оппозиционера и экс-депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина (включен в реестр иноагентов) и голосование против отчета мэра столицы Сергея Собянина в МГД в 2022 году.

Евгений Ступин стал уже пятым депутатом, по тем или иным причинам покинувшим фракцию КПРФ в действующем созыве МГД. В июне 2020-го, менее чем через год после выборов-2019, по итогам которых фракция разрослась почти втрое (с пяти до тринадцати депутатов), из КПРФ за «систематический отказ от партийной дисциплины» исключили Елену Шувалову. Ее обвиняли в неуплате партийного минимума, самовольном выдвижении на пост главы фракции КПРФ в МГД и сотрудничестве с «идейно чуждыми» либералами (в ноябре 2019-го она пригласила на свой круглый стол Алексея Навального и других внесистемных оппозиционеров). В феврале 2021 года из партии исключили депутата Дмитрия Локтева — за то, что в 2019 году он проголосовал против принятия городского бюджета. А в марте 2021-го их обоих исключили и из фракции в МГД за «систематическую дискредитацию фракции в глазах широкого спектра избирателей».

Еще двух депутатов коммунисты лишились по не зависящим от них причинам. В августе 2020 года скончался зампред МГД от КПРФ, актер и режиссер Николай Губенко, чей мандат на довыборах-2021 выиграл «яблочник» Владимир Рыжков. А депутатские полномочия Олега Шереметьева были прекращены в январе 2021 года после вступления в силу обвинительного приговора: в октябре 2020-го господина Шереметьева признали виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и осудили на четыре года условно. Поводом для уголовного дела, по версии следствия, стали махинации с премированием помощницы депутата. Мандат коммуниста по итогам тех же довыборов-2021 достался кандидату от «Единой России» Елене Кац.

Политолог Алексей Макаркин считает, что исключение из КПРФ тех ее членов, которые не согласны с партийной линией, не приведет к расколу ядерного электората партии.

«Ядерный электорат ориентирован на бренд КПРФ как продолжательницы КПСС и в меньшей степени — на персоналии»,— поясняет эксперт. Он напоминает, что в истории Компартии было много громких уходов, но на поддержке ее верных сторонников это никак не сказалось. К тому же Евгений Ступин, по оценке господина Макаркина, работал не с ядерным электоратом КПРФ, а с демократическим и протестным. «Но эти избиратели ушли от КПРФ с началом спецоперации. Если Компартия когда-нибудь захочет вернуть демократический электорат, это будет сделать сложнее, потому что таких коммуникаторов в партии остается все меньше. Но сейчас КПРФ сосредоточена на других вопросах»,— резюмирует политолог.

Елена Рожкова