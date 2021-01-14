Мосгорсуд не нашел основания для помилования

Мосгорсуд отклонил апелляцию депутата Мосгордумы (МГД) Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере по обвинению в присвоении более 2 млн руб. премий своим помощникам. Таким образом вступило в силу решение суда первой инстанции, в октябре прошлого года приговорившего господина Шереметьева к четырем годам лишения свободы условно и запрету занимать госдолжности в течение двух лет. Теперь по закону депутатские полномочия осужденного Олега Шереметьева прекращаются досрочно, а самая многочисленная оппозиционная фракция коммунистов в МГД потеряет еще одно место. Коммунисты считают дело против своего однопартийца сфабрикованным. Довыборы по округу господина Шереметьева пройдут скорее всего в сентябре.

В среду, 13 января, Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева на обвинительный приговор, вынесенный Замоскворецким судом Москвы осенью прошлого года.

22 октября прошлого года Замоскворецкий суд признал господина Шереметьева виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к четырем годам колонии условно с испытательным сроком в четыре года и запретом занимать должности на государственной службе сроком на два года. Суд также взыскал с господина Шереметьева 2,1 млн руб. в виде компенсации ущерба Мосгордуме. Теперь этот приговор вступил в силу.

Напомним, Олег Шереметьев был избран с помощью системы «Умного голосования» (разработанной Алексеем Навальным для поддержки наиболее перспективных оппозиционных кандидатов). Он победил поддержанную мэрией главврача 57-й больницы, депутата Мосгордумы предыдущего созыва от объединения «Моя Москва» Ирину Назарову с разницей в 614 голосов.

Олега Шереметьева задержали 20 августа 2020 года. Причиной послужило заявление в прокуратуру его экс-помощницы Ирины Кузнецовой, уволенной из Мосгордумы незадолго до инцидента после ссоры со своим начальником.

Олег Шереметьев работал депутатом на безвозмездной основе, но регулярно подавал в аппарат Мосгордумы служебные записки, в которых сообщал о необходимости материально поощрить свою помощницу Ирину Кузнецову, выполнявшую «наиболее сложные и ответственные задачи». Выделенный на это лимит в размере до 600 тыс. руб. в месяц господин Шереметьев выбирал почти полностью. По утверждению следствия, общая сумма нанесенного таким образом ущерба превысила 2 млн руб.

Деньги поступали на банковскую карту Ирины Кузнецовой, однако Олег Шереметьев потребовал у нее выпустить вторую карту специально для него. В какой-то момент госпожа Кузнецова потребовала от господина Шереметьева расписку за каждую трансакцию, но тот в ответ потребовал ее увольнения. Но она уволилась по собственному желанию и обратилась в правоохранительные органы. Тогда близкий к Мосгордуме источник сообщал “Ъ”, что Ирина Кузнецова якобы являлась гражданской женой Олега Шереметьева, а конфликт носил личный характер.

Впрочем, коммунисты с этим не согласны. «Дело в отношении Олега Шереметьева изначально было не правовым, а политическим. Что касается дальнейших защитных действий в отношении Олега Шереметьева, наши юристы проработают эти вопросы и дадут рекомендации на ближайший период»,— заявил “Ъ” лидер фракции КПРФ Николай Зубрилин.

С августа по октябрь прошлого года Олег Шереметьев находился под домашним арестом, а после оглашения приговора Замоскворецкого суда подал апелляционную жалобу. Все это время он продолжал исполнять свои депутатские обязанности и даже участвовал в дистанционных заседаниях Мосгордумы.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников пояснил “Ъ”, что в соответствии с законом «О статусе депутата МГД» в случае вступления в законную силу обвинительного приговора полномочия депутата прекращаются досрочно: «Решение о досрочном прекращении полномочий оформляется постановлением думы. В освободившемся округе будут назначены дополнительные выборы — в строгом соответствии с избирательным законодательством».

Депутат от фракции КПРФ Евгений Ступин предположил, что Олега Шереметьева лишат полномочий большинством голосов на ближайшем заседании Мосгордумы (каникулы в столичном парламенте заканчиваются 15 января). Близкий к Мосгордуме источник “Ъ”, в свою очередь, уточнил, что по факту Олег Шереметьев перестал являться депутатом МГД с момента вступления приговора в силу.

Это уже вторая потеря фракции КПРФ в Мосгордуме с начала работы нового созыва: в августе прошлого года скончался зампред столичного парламента, коммунист Николай Губенко. Работу с избирателями его округа до довыборов, которые пройдут в один день с выборами в Госдуму в сентябре 2021 года, МГД передала трем депутатам от других фракций: двум единороссам (Ольга Шарапова и Александр Козлов) и «яблочнику» Сергею Митрохину. Их округа — соседние с округом покойного Николая Губенко. Вероятно, по такому же принципу будут переданы полномочия Олега Шереметьева. Согласно карте избирательных округов Москвы, соседние с округм господина Шереметьева округа закреплены за депутатами от КПРФ Виктором Максимовым, Евгением Ступиным и Леонидом Зюгановым.

Елена Рожкова