Мосгордума подверглась декоммунизации

Депутата Мосгордумы от КПРФ Дмитрия Локтева исключили из партии. Формальным поводом стало невыполнение предвыборного меморандума московского горкома (МГК) КПРФ. Причиной своего исключения Дмитрий Локтев считает свой отказ голосовать за бюджет Москвы в 2019 году и называет себя «жертвой, брошенной на алтарь борьбы с навальнистами». По словам господина Локтева, за его исключением стоит первый секретарь МГК депутат Госдумы Валерий Рашкин. Это не первый подобный конфликт в рядах московских коммунистов. Ранее из КПРФ за сотрудничество с командой Алексея Навального была исключена депутат Елена Шувалова. Эксперты считают, что подобные истории не укрепляют позиции коммунистов в глазах избирателей.

Дмитрий Локтев сообщил “Ъ”, что исключить его из КПРФ решило бюро Тушинского райкома партии. Однако сам он считает, что за его исключением стоит Валерий Рашкин, а «непосредственное сопровождение» его исключения осуществлял секретарь МГК КПРФ Павел Тарасов. Депутат развил свою мысль в соцсетях: «Причины исключения просты: из-за того, что Рашкин мечется между мэрией Москвы и командой Алексея Навального, в ЦК КПРФ давно назрело недовольство его действиями». Именно поэтому, считает господин Локтев, Валерий Рашкин бросил его «на алтарь борьбы с навальнистами в рядах КПРФ». Он также предположил, что такая же судьба ждет другого члена фракции КПРФ в МГД, Евгения Ступина. Господин Локтев также обвинил Валерия Рашкина в том, что тот якобы лично встречался с Алексеем Навальным перед выборами в МГД в 2019 году.

Кроме того, по словам депутата, у Валерия Рашкина «подвешенное состояние»: неясно, какое место в партийном списке по Москве он займет на выборах в Госдуму в этом году.

Дмитрий Локтев был избран в Мосгордуму по одномандатному округу №2 в 2019 году. Его кандидатуру поддержала система «Умное голосование» Алексея Навального (разработана для поддержки наиболее перспективных оппозиционных кандидатов). В ходе принятия городского бюджета на 2020 год депутат Локтев нарушил партийную дисциплину. После того как в первом чтении фракция КПРФ проголосовала против бюджета, бюро МГК КПРФ постановило рекомендовать депутатам поддержать бюджет в третьем чтении или воздержаться «по согласованию» с ним. Господин Локтев в соцсетях назвал это постановление «мерзким сговором» и не принял участия в голосовании.

Павел Тарасов подтвердил, что решение об исключении депутата Локтева было принято местным отделением, но пока в горком партии не поступило. Комментировать его он отказался, поскольку «внутрипартийные решения не могут являться предметом публичного обсуждения». Валерий Рашкин не ответил на звонки и запросы “Ъ”.

Еще одной причиной своего исключения Дмитрий Локтев назвал “Ъ” критику в адрес бюро Тушинского райкома, которое, по его словам, «саботировало назначение компетентных членов теризбиркомов (ТИК) с правом решающего голоса и рекомендовало некомпетентных товарищей».

Он считает, что между бюро райкома и префектурой СЗАО имел место «сговор».

Напомним, в конце декабря при формировании новых составов 123 ТИК Москвы Мосгоризбирком (МГИК) не включил в их состав ни одного кандидата от КПРФ, объяснив это ошибками при заполнении документов. МГИК позволил КПРФ подать документы заново, но включил кандидатов от Компартии только в 87 ТИК, хотя по закону один член с правом решающего голоса от КПРФ должен быть в каждой ТИК. Как объяснял заместитель главы МГИК Дмитрий Реут, 36 представителей КПРФ не вошли в составы ТИК, поскольку кандидаты от других организаций имели «более высокие навыки».

Ранее СМИ сообщали, что за связь с Алексеем Навальным также может быть наказан депутат Мосгордумы Евгений Ступин. 17 января он ездил встречать господина Навального в аэропорту, а потом вместе со своей коллегой по фракции Екатериной Енгалычевой присутствовал на несанкционированной акции протеста в Москве 23 января. Секретарь и член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов ранее заявлял изданию Daily Storm, что отношение в партии к Евгению Ступину «очень сложное» и встреча Алексея Навального «не единственный к нему вопрос».

Исключение Дмитрия Локтева не первый случай во фракции КПРФ в нынешнем созыве МГД. Так, летом 2020 года пленум МГК КПРФ исключил из партии депутата Елену Шувалову. Ее обвинили в сближении с командой Алексея Навального.

Однако исключение из партии не влечет за собой исключения из фракции КПРФ или лишения мандата.

Мандата был лишен только член фракции КПРФ Олег Шереметьев. В конце января этого года суд приговорил его к четырем годам колонии условно за мошенничество в крупном размере — помощница обвинила его в том, что он распоряжался премией, которую ей выплачивала МГД.

«КПРФ — живая структура, отражающая и балансирующая самые разные настроения в обществе. Но и устав нарушать нельзя»,— заявил “Ъ” источник в партии.

Политолог Аббас Галлямов убежден, что подобные истории позиции партии в глазах избирателя не укрепляют, но и большого негативного влияния не окажут, «избиратель привык, что политики — народ вздорный и постоянно конфликтуют». Политолог Константин Калачев полагает, что КПРФ, хотя и намерена получить голоса протестного электората, не готова выходить за границы, очерченные для системной оппозиции, а ее руководство опасается радикализации региональных организаций. «Демонстрация того, что в КПРФ есть люди, более радикальные, чем Зюганов, положительно влияет на ее электоральные результаты. Но любые альянсы с внесистемщиками и те члены партии, которые пытаются играть самостоятельную роль, для нее неприемлемы. Однако если исключения продолжатся, то на голоса "сердитых горожан" рассчитывать будет сложно»,— говорит он.

Ксения Веретенникова, Елена Рожкова