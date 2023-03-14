Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил о своем исключении из КПРФ

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин сообщил в своем Telegram-канале, что сегодня, 14 марта, столичный горком исключил его из партии. Поводом для этого, в частности, стало подписание депутатом 24 февраля 2022 года письма «Социалисты и коммунисты против войны», считает господин Ступин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ступин (справа)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Евгений Ступин (справа)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«На заседание приезжал даже первый заместитель Зюганова Г. А. — Афонин Ю. В. — и активно лоббировал мое исключение… За мое исключение проголосовали в том числе Зубрилин и Рашкин (глава московского горкома КПРФ Николай Зубрилин и бывший лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин.— ''Ъ''», — написал господин Ступин.

В своей публикации он перечислил три основания для своего исключения из партии: подписание в день начала спецоперации на Украине письма «Социалисты и коммунисты против войны», предоставление положительной характеристики на осужденного за фейки про армию оппозиционера и экс-депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина (признан иностранным агентом) и голосование против отчета мэра столицы Сергея Собянина в Мосгордуме в 2022 году.

Получить комментарий Николая Зубрилина «Ъ» оперативно не удалось. Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин тоже не ответил на просьбу «Ъ» подтвердить или опровергнуть факт исключения господина Ступина из КПРФ.

При этом депутат Мосгордумы и секретарь столичного горкома партии Павел Тарасов, а также источник «Ъ», присутствовавший на заседании горкома, подтвердили исключение Евгения Ступина из партии. В то же время источник «Ъ», близкий к фракции КПРФ в Мосгордуме, сообщил, что из фракции депутата Ступина пока не исключали.

Напомним, за время работы седьмого созыва Мосгордумы, в котором фракция КПРФ значительно увеличила свое представительство, это уже третий случай исключения депутата из рядов КПРФ. В марте 2021 года из фракции КПРФ были исключены депутаты Елена Шувалова и Дмитрий Локтев, которых до этого исключили и из партии. Одним из поводов для исключения госпожи Шуваловой стал круглый стол в ноябре 2019 года, на который она пригласила ныне осужденного оппозиционера Алексея Навального. А господина Локтева исключили из КПРФ за невыполнение предвыборного меморандума московского горкома КПРФ. Сам депутат связал свое исключение с тем, что он не поддержал проект городского бюджета в 2019 году.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров