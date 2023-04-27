В Свердловской области до 5 мая приостановлен сезон весенней охоты

Из-за возникновения лесных пожаров в Свердловской области с 28 апреля по 5 мая приостановлен сезон весенней охоты, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

По данным правительства, эта мера ограничит нахождение людей в лесах и предупредит возникновение лесных пожаров. Временно запрещены любые виды охоты, а также приостановлена выдача разрешений.

В Свердловской области особый противопожарный режим введен с 15 апреля. В следующие годы он будет начинаться на пять дней раньше — с 10 апреля, что позволит своевременно обеспечивать защиту лесов и свердловчан от угрозы возникновения природных пожаров. Регион занял второе место в России по площади лесных пожаров.

Напомним, 25 апреля в поселке Сосьва начался пожар из-за нарушения требований безопасности при обработке древесины. В результате пожара скончались два человека, а дома потеряли более 600 жителей. Огонь был локализован примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать вечером 27 апреля. В четырех муниципалитетах из-за пожаров введен режим ЧС.

Полина Хабарова

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