Свердловская область заняла второе место в России по площади лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Свердловской области достигла 199 га, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана». По данному показателю регион занимает второе место в стране после Забайкальского края, где огнем пройдено 520 га. К утру 11 апреля в Свердловской области зафиксировано семь пожаров на землях лесного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как сообщил департамент информационной политики региона, накануне были локализованы лесные пожары в Березовском городском округе площадью почти 24 га и в Кировградском городском округе площадью 59 га. Угрозы населенным пунктам нет. В понедельник, 10 апреля, в регионе действовало 10 лесных пожаров, из них три возгорания ликвидировано и пять локализовано.

Причина возгораний — несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями. Напомним, с 15 апреля в Свердловской области введут особый противопожарный режим, согласно которому на землях населенных пунктов, в лесах, землях сельскохозяйственного и специального назначения будет запрещено использовать открытый огонь, разводить костры (в том числе на территории собственного дачного или садового участка).

Диана Сунагатуллина

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