Спасатели потушили пожар в поселке Сосьва

Открытое горение на пожаре в поселке Сосьва ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Сейчас на месте возгорания проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, пожар начался 25 апреля. Локализовали огонь примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение удалось только вечером 27 апреля. Дома в Сосьве потеряли более 600 человек. На различные выплаты для погорельцев власти выделят более 95 млн руб. — будет построен 60-квартиный дом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск.

Диана Сунагатуллина

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