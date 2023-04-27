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Спасатели потушили пожар в поселке Сосьва

Открытое горение на пожаре в поселке Сосьва ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Сейчас на месте возгорания проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, пожар начался 25 апреля. Локализовали огонь примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение удалось только вечером 27 апреля. Дома в Сосьве потеряли более 600 человек. На различные выплаты для погорельцев власти выделят более 95 млн руб. — будет построен 60-квартиный дом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск.

Диана Сунагатуллина

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Фотогалерея

Сосьва после огня

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Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы берут гуманитарную помощь

Жители поселка в здании школы берут гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Энергетики во время восстановления пострадавшей системы электроснабжения

Энергетики во время восстановления пострадавшей системы электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время встречи с жителями поселка

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время встречи с жителями поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав

Пожарный железнодорожный состав

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы во время оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Жители поселка в здании школы во время оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы берут гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Энергетики во время восстановления пострадавшей системы электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время встречи с жителями поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы во время оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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