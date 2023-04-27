Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Как сообщил департамент информационной политики региона, речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

Чрезвычайная ситуация из-за пожаров возникла в поселках Сосьва и Таежный, деревне Неустроева и в Карпинске. Руководителем ликвидации ЧС назначен министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Напомним, в Свердловской области 26 апреля в пожарах пострадало около 200 строений — уничтожено или повреждено огнем 134 жилых дома. Самый масштабный пожар зафиксирован в поселке Сосьва, там огнем уничтожено около сотни домов, железнодорожные вагоны с пиломатериалами, как позже стало известно, дома потеряли более 600 человек. Региональные власти ввели в поселке режим ЧС, возбуждены два уголовных дела.

Об обстановке в Сосьве президенту РФ Владимиру Путину доложили глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев.

Диана Сунагатуллина

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