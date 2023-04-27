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Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Как сообщил департамент информационной политики региона, речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск.

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

Чрезвычайная ситуация из-за пожаров возникла в поселках Сосьва и Таежный, деревне Неустроева и в Карпинске. Руководителем ликвидации ЧС назначен министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Напомним, в Свердловской области 26 апреля в пожарах пострадало около 200 строений — уничтожено или повреждено огнем 134 жилых дома. Самый масштабный пожар зафиксирован в поселке Сосьва, там огнем уничтожено около сотни домов, железнодорожные вагоны с пиломатериалами, как позже стало известно, дома потеряли более 600 человек. Региональные власти ввели в поселке режим ЧС, возбуждены два уголовных дела.

Об обстановке в Сосьве президенту РФ Владимиру Путину доложили глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев.

Диана Сунагатуллина

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Фотогалерея

Сосьва после огня

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Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы берут гуманитарную помощь

Жители поселка в здании школы берут гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Энергетики во время восстановления пострадавшей системы электроснабжения

Энергетики во время восстановления пострадавшей системы электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время встречи с жителями поселка

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время встречи с жителями поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав

Пожарный железнодорожный состав

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы во время оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Жители поселка в здании школы во время оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы берут гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Энергетики во время восстановления пострадавшей системы электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время встречи с жителями поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы во время оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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