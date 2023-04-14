Пожароопасный сезон в Свердловской области ежегодно будет начинаться на пять дней раньше

В Свердловской области пожароопасный сезон теперь ежегодно будет начинаться на пять дней раньше — с 10 апреля, что позволит своевременно обеспечивать защиту лесов и свердловчан от угрозы возникновения природных пожаров. Как сообщил департамент информационной политики региона, нововведение не затронет территории Северного управленческого округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Пожароопасным считается сезон со времени схода снежного покрова до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или выпадения снега. Как пояснил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, в последние два года наблюдаются аномальные погодные условия, отчего первые возгорания в лесах фиксируются ранее обычных сроков.

Напомним, сотрудники Уральской авиабазы потушили лесной пожар в природном парке «Бажовские места», где на болотистой местности горела сухая трава. Установлено, что возгорание началось по вине местных жителей. С начала пожароопасного периода в регионе произошло 33 природных пожара на общей площади почти 530 га. Из-за лесных пожаров с начала года в области возбудили 25 административных и одно уголовное дело.

Диана Сунагатуллина

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