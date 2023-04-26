В свердловском поселке Сосьва найден еще один погибший при крупном пожаре

В поселке Сосьва (Свердловская область), где накануне случился крупный пожар и сгорело около сотни домов, было найдено тело пожилой женщины, сообщили в Telegram-канале регионального СКР. После пожара погибшая числилась пропавшей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 26 апреля обгоревшее тело пожилой женщины было обнаружено в ее доме по улице Ленина. Напомним, вечером 25 апреля было найдено первое тело погибшего - 62-летнего мужчины.

Пожар в поселке Сосьва (Свердловская область) начался днем 25 апреля возле лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23. Локализовать пожар на площади 9 тыс. кв. м в Сосьве удалось только утром 26 апреля. Спасатели отстояли от огня порядка 1,2 тыс. домов, однако 92 дома были повреждены или уничтожены.

Следователи возбудили два уголовных дела. Одно из них по ст. 109 УК РФ — по факту причинения смерти по неосторожности. Второе уголовное дело по ст. 293 УК РФ — по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в пожароопасный период.

Полина Хабарова

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