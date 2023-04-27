МИД России пообещал ответить G7 на возможный полный запрет экспорта в страну

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет реагировать «соответствующим образом» в случае принятия решения G7 о полном запрете экспорта в Россию.

«Если будут вводиться новые санкции, мы будем реагировать, но реагировать, как всегда, продуманно, выверенно, взвешенно»,— сообщила госпожа Захарова в ходе брифинга. Более конкретной информации о возможных мерах российской стороны она не раскрыла.

По ее словам, принимая ответные меры на западные санкции, Москва будет руководствоваться интересами государства и граждан, задачами сохранения устойчивости отечественной экономики и интересами бизнеса.

20 и 21 апреля информагентства Bloomberg и Kyodo сообщили, что страны «семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) обсуждают переход к санкционному режиму против России, когда запрещается практически весь экспорт в страну и формируются списки исключений, которые допускаются к ввозу.

Газета Financial Times уточнила, что с соответствующим предложением выступили Соединенные Штаты, однако представители стран Евросоюза и Японии инициативу не поддержали. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае ужесточения санкций до почти полного запрета экспорта товаров в РФ исполнение зерновой сделки закончится.

Об обсуждаемых Западом новых антироссийских санкциях читайте в материале «Ъ» «Санкциям продумывают вариативность».

Александр Кислов