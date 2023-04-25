FT: ЕС и Япония выступили против предложения США ввести почти полный запрет на экспорт в РФ

Представители стран Евросоюза и Японии выступили против предложения США к странам G7 запретить практически весь экспорт в Россию, сообщает Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ходом обсуждений.

Как сообщили FT два чиновника в администрации США, Вашингтон планирует представить план по запрету всего экспорта в Россию на предстоящем саммите G7 в Хиросиме, который пройдет в мае. Ожидается, что запрет не затронет, в частности, сельскохозяйственную и медицинскую продукцию.

Однако, как отмечает издание, на подготовительной встрече перед саммитом, которая прошла на прошлой неделе, представители стран ЕС и Японии заявили, что введение полного запрета на экспорт в Россию не представляется возможным.

Трехдневный саммит G7 пройдет в Хиросиме и начнется 19 мая. Он будет посвящен последствиям конфликта России и Украины, экономической безопасности, «зеленым» инвестициям и Индо-Тихоокеанскому региону.

20 и 21 апреля информагентства Bloomberg и Kyodo сообщили, что страны «семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) обсуждают переход к санкционному режиму против России, когда запрещается весь экспорт и формируются списки исключений, которые допускаются к ввозу. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае ужесточения санкций до почти полного запрета экспорта товаров в РФ исполнение зерновой сделки закончится.

Эрдни Кагалтынов