Медведев пригрозил выходом из зерновой сделки при запрете экспорта товаров в Россию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что в случае ужесточения санкций до почти полного запрета экспорта товаров в РФ исполнение зерновой сделки закончится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Идея недоумков из G7… прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются»,— написал господин Медведев.

20 и 21 апреля информагентства Bloomberg и Kyodo сообщили, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) обсуждают переход к санкционному режиму против России, когда запрещается весь экспорт и формируются списки исключений, которые допускаются к ввозу.

Зерновая (продуктовая) сделка — договоренность России, Украины, Турции и ООН о вывозе зерна из украинских портов на Черном море — была согласована 22 июля 2022 года и продлена 18 марта 2023 года на 60 дней. С момента продления сделки Россия настаивает на выполнении пяти условий и грозится выйти из соглашения.

О проблемах с зерновой сделкой — в материале «Ъ» «Всему свой срок».