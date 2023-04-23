Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Медведев пригрозил выходом из зерновой сделки при запрете экспорта товаров в Россию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что в случае ужесточения санкций до почти полного запрета экспорта товаров в РФ исполнение зерновой сделки закончится.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Идея недоумков из G7… прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются»,— написал господин Медведев.

20 и 21 апреля информагентства Bloomberg и Kyodo сообщили, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) обсуждают переход к санкционному режиму против России, когда запрещается весь экспорт и формируются списки исключений, которые допускаются к ввозу.

Зерновая (продуктовая) сделка — договоренность России, Украины, Турции и ООН о вывозе зерна из украинских портов на Черном море — была согласована 22 июля 2022 года и продлена 18 марта 2023 года на 60 дней. С момента продления сделки Россия настаивает на выполнении пяти условий и грозится выйти из соглашения.

О проблемах с зерновой сделкой — в материале «Ъ» «Всему свой срок».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...