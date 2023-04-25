Санкциям продумывают вариативность

Международные эксперты предложили ужесточить санкции против России — новые варианты ограничений опубликовала так называемая группа Ермака-Макфола. В частности, предлагается опустить уровень потолка цен на нефть с $60 до $45 за баррель и тщательнее контролировать его соблюдение. Кроме того, по мнению авторов документа, необходимо ввести полное эмбарго на всю российскую продукцию черной металлургии и включить в санкционный список АЛРОСА, крупного производителя алмазов. Также предлагается усилить санкции в отношении десятка крупнейших российских кредитных организаций, включая Газпромбанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Но готовы ли западные страны вводить такие ограничения? И как это отразится на России? Профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский считает, что на снижение нефтяного потолка союзники Украины вряд ли пойдут, и санкции против финансового сектора в этом случае окажутся наиболее чувствительными:

«При обсуждении очередных ограничений в отношении российской экономики на Западе возникают противоречия, поэтому снизить потолок нефтяных цен будет не так просто.

Но если это и произойдет, то еще сложнее будет отследить его выполнение, потому что уже сейчас при нынешнем уровне цен нарушений предостаточно. Развелось много точек, где происходит спекуляция, перепродажа нефти. Одновременно появятся некие личности, которые на этом будут наваривать деньги, а бюджет, естественно, может пострадать.

Если говорить про кредитные организации, то большинство из них уже под санкциями. И я, конечно, очень критически отношусь к инициативе распространить ограничения и на Газпромбанк тоже, потому что надо всегда оставлять возможность для продолжения каких-то трансакций. Ведь речь не идет о том, что все тотально будет запрещено».

Помимо усиления санкций против системно значимых банков, западные эксперты предложили отключить вообще все крупные российские кредитные организации от международной системы SWIFT. По мнению авторов ограничений, это в перспективе увеличит расходы финансовой системы страны и в целом ослабит ее. Впрочем, независимый экономический эксперт Семен Новопрудский с последним выводом согласен лишь частично:

«Из этих секторальных санкций, если их вводить полностью, остается пока очевидное слепое пятно — Райффайзенбанк. Это были бы санкции против своих, и трудно сказать, решатся ли на это США и Евросоюз, с одной стороны. А, с другой, это мера, которая может действительно усложнить расчеты России с внешним миром, но совершенно точно их не блокирует и не приведет к каким-то фундаментальным изменениям в самой возможности операций.

Пример Ирана, где банковская система живет без SWIFT, это ярко демонстрирует. Да, понятно, что ситуация — не сахар, и с ним гораздо удобнее, но и без SWIFT жить тоже можно. Фундаментально это ничего не меняет, никак не ограничивает финансовые возможности до такой степени, чтобы невозможно было проводить внешнеторговые расчеты».

Эксперты из группы Ермака — Макфола также предложили создать механизм выхода из-под санкций для российских чиновников и крупных бизнесменов за «надлежащее поведение». Правда, авторы ограничений не уточнили, что именно попавшие в черные списки люди должны сделать для такого шага.

Вместе с тем у Запада уже есть механизмы для этого, отметил партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин: «У Соединенных Штатов Америки есть норма: какими бы ни были первичные причины и основания включения в санкционный список, лицо может быть из него исключено. То же самое в Евросоюзе: есть хорошо работающий механизм исключения из этого перечня. Есть два порядка.

Первый: человек просто пишет соответствующее заявление в Совет Европейского союза, прикладывает документы, которые подтверждают, что он больше не соответствует критериям, по которым его внесли в список. После этого органы власти ЕС пересматривают этот вопрос.

Второй механизм: можно обратиться в суд Европейского союза с иском об аннулировании того нормативно-правового акта, посредством которого были введены санкции против того или иного лица.

Что касается формулировки про "надлежащее поведение", то пока можно считать, что под этим следует понимать прекращение существования тех самых первичных оснований, по которым человек попал под санкции».

Ранее информагентства Bloomberg и Kyodo сообщили, что страны G7 обсуждают новую модель санкций против России и вместо секторальных ограничений могут пойти на полный запрет экспорта, за исключением сельхоз- и медицинской продукции. При этом, по данным издания Financial Times, Япония и Евросоюз выступили против тотального эмбарго на поставки.

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Владимир Расулов