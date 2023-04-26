Экс-посол Китая в России возглавит делегацию по урегулированию украинского конфликта

Главой делегации Китая по урегулированию конфликта России и Украины станет бывший китайский посол в России Ли Хуэй. Об этом сообщил заместитель директора Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь, его слова передают «РИА Новости» и ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ли Хуэй

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ли Хуэй

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На пресс-конференции по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского и председателя Китая Си Цзиньпина Юй Цзюнь сказал, что китайскую делегацию возглавит представитель правительства Китая по делам Евразии. Он не назвал его имени, но отметил, что имя чиновника можно найти в интернете. Когда журналисты уточнили, идет ли речь о Ли Хуэе, Юй Цзюнь ответил «да».

Телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина прошел сегодня, 26 апреля. После него Си Цзиньпин сооющил, что Китай направит на Украину своего спецпредставителя, который проведет переговоры со сторонами конфликта для его урегулирования. В российском МИДе, комментируя разговор, отметили «созвучие подходов» России и Китая к разрешению конфликта.

Bloomberg со ссылкой на источники писало, что президент Франции Эмманюэль Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать детали мирного плана с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. Позже Bloomberg сообщало, что Евросоюз и США раскритиковали намерение Франции разработать мирный план при поддержке Китая. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов призывал остановить работу над мирным планом с Китаем без участия Украины.

Что происходит на 427-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко