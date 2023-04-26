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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 427-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 26 апреля

Замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что США извлекают уроки из конфликта на Украине на случай возможного противостояния с Китаем. Российское посольство в Великобритании увидело в поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном свидетельство, что соседней стране уготована судьба «радиоактивного могильника». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО представить сроки вступления в блок конца года. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:04. Белорусские военные детально изучили на полигоне в России вопросы содержания и применения ядерных боеприпасов для комплекса «Искандер-М» — МО РФ.

10:03. Командующий сил специальных операций Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко заявил о сложной ситуации в Бахмуте после того, как побывал на позициях ВСУ.

10:02. Пентагон планирует провести «стресс-тест» своих систем после утечки в сеть секретных документов, заявила в интервью агентству Bloomberg замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

9:39. Росимущество допустило расширение перечня иностранных предприятий, которые могут перейти под внешние управление согласно новому указу президента России Владимира Путина, следует из сообщения Росимущества.

9:37. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) не признал вину по делу о дискредитации ВС РФ.

9:10. Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рассмотрит резолюцию, в которой утверждается, что политика Вашингтона должна быть направлена на восстановление Украины в границах 1991 года. Об этом Yahoo News сообщил один из авторов инициативы, член Республиканской партии Джо Уилсон.

9:09. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев обладает юридическим правом уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

9:09. Замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Пентагон извлекает ценные уроки из украинского конфликта на случай конфликта с Китаем. В числе этих уроков она назвала необходимость создания конвейера боеприпасов, а также инновации в космосе.

9:09. Посольство РФ в Великобритании прокомментировало заявление британского Минобороны об отправке Украине снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. «Окончательно ясно, что этой стране Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного "могильника" — со всеми вытекающими тяжелейшими последствиями для здоровья местных жителей и экологии в регионе»,— говорится в пресс-релизе посольства РФ.

9:08. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО представить сроки вступления страны в блок на саммите альянса в Вильнюсе или до конца текущего года. Об этом он написал в статье для Foreign Affairs.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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