Bloomberg: Макрон готовит мирный план для переговоров России и Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратится к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом, который может способствовать началу переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с деталями плана. Стратегия французской стороны предполагает, что российско-украинские переговоры могут пройти уже этим летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Собеседники агентства утверждают, что господин Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать детали мирного плана с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. По информации Bloomberg, они должны сформировать структуру, которая «может быть использована в качестве основы для будущих переговоров».

Представитель канцелярии французского президента подтвердил Bloomberg планы господина Бонна поговорить с Ван И. Однако других подробностей предстоящей беседы он не привел. В МИД Китая заявили, что проверить подлинность информации о мирном плане Франции трудно, ее источник им не известен.

5 апреля Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли с официальным визитом в Китай. 6 апреля прошли переговоры господ Си и Макрона. Газета South China Morning Post писала, что на неформальной встрече Си Цзиньпин заявил о готовности Китая поддержать любое предложение Франции, которое приведет к политическому разрешению конфликта на Украине.

Ранее китайская сторона сама предложила план по урегулированию российско-украинского конфликта. Пекин, в частности, призвал все стороны прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны». МИД Украины этот план раскритиковал, так как он не предполагает выплаты репараций и вывода российских войск. Президент России Владимир Путин указал, что план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования конфликта, но только когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».