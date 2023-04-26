Захарова о разговоре Зеленского и Си: отмечаем готовность Китая прилагать усилия для переговорного процесса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя Китая Си Цзиньпина. Госпожа Захарова заявила, что российская сторона отмечает готовность Китая прилагать усилия для налаживания мирных переговоров России и Украины. Она также отметила «созвучие подходов» России и Китая к разрешению конфликта.

«Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа»,— сказала Мария Захарова, ответ опубликован в ее Telegram-канале.

Госпожа Захарова добавила, что, по мнению российской стороны, «проблема заключается не в недостатке хороших планов». По ее словам, правительство Украины «демонстрирует неприятие любых здравых инициатив» по мирным переговорам, а начало на их согласие «обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями».

24 февраля, в годовщину ввода войск России на Украину, Китай опубликовал план из 12 пунктов по разрешению конфликта между странами. Среди них — призыв прекратить огонь и начать мирные переговоры.

По информации Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать детали мирного плана с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. Позже Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Евросоюз и США раскритиковали намерение Франции разработать мирный план при поддержке Китая. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов призывал господина Макрона прекратить работу над мирным планом с Китаем без участия Украины.

Что происходит на 427-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко