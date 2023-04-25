Глава СНБО Украины раскритиковал намерение Макрона подготовить мирный план без участия Киева

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов призвал президента Франции Эмманюэля Макрона прекратить попытки разработать план мирного урегулирования российско-украинского конфликта при поддержке Китая. Ранее о том, что господин Макрон собирается обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом по Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Если Макрон считает, что он может вести переговоры за спиной украинского народа, он глубоко ошибается. Макрон может говорить о мирных соглашениях с Россией, когда речь идет только о вопросах между Россией и Францией. Без Украины никто ни о чем не будет договариваться. ...Я предлагаю Макрону отказаться от части Франции. Может ли он это сделать? Пусть отдаст Бордо или какую-нибудь другую часть Франции другой стране»,— сказал господин Данилов в интервью The Telegraph.

Секретарь СНБО призвал союзников Украины не повторять ошибок в попытках положить конец вооруженному конфликту. «Я хочу напомнить, что в 1994 году Запад потребовал от Украины передать ядерное оружие Российской Федерации»,— сказал господин Данилов, имея ввиду Будапештский меморандум.

18 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о намерении президента Франции разработать план мирного урегулирования на Украине. Собеседники агентства утверждают, что господин Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать детали мирного плана с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. 24 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны Евросоюза и США раскритиковали намерения президента Франции по разработке мирного плана при поддержке КНР.

Кремль сказал, что ему неизвестно об этом плане. МИД Китая заявил, что поддерживает стремление Европы возобновить переговоры России и Украины. 20 апреля Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой, они обсудили в том числе поездку господина Макрона в Китай, но подробности по этой теме пресс-службы лидеров двух стран не привели.

Эрдни Кагалтынов