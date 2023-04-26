Си Цзиньпин поговорил по телефону с Зеленским и направит на Украину спецпредставителя

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Китай направит с визитом на Украину специального представителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию военного конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Си Цзиньпин Фото: Reuters Владимир Зеленский Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel Следующая фотография 1 / 2 Си Цзиньпин Фото: Reuters Владимир Зеленский Фото: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Это первый разговор лидеров двух стран с февраля 2022 года. Владимир Зеленский написал в Twitter, что его беседа с Си Цзиньпином была «долгой и содержательной». Украинский президент ожидает, что это даст «мощный толчок развитию двусторонних отношений».

Господин Си утверждает, что Китай всегда стоял на стороне мира в украинском кризисе. По его словам, основная позиция КНР состоит в том, чтобы содействовать переговорам и установлению мира, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

24 февраля МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов — он, в частности, призвал прекратить все боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны». Киев и Вашингтон этот план раскритиковали. Украинские власти говорили о сложностях в организации разговора господ Зеленского и Си.

В марте Владимир Зеленский заявил о готовности принять на Украине председателя КНР. Он также запросил с ним переговоры. Financial Times сообщала, что Евросоюз пытается склонить Си Цзиньпина к переговорам с президентом Украины. В МИД КНР сказали, что информации о возможной встрече двух лидеров нет.

Подробнее о плане КНР — в материале «Ъ» «Трудности перевода с китайского».

Лаура Кеффер