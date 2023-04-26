Минобороны России завершило обучение белорусских военных управлению комплексами «Искандер-М»

Расчеты отдельного ракетного дивизиона Вооруженных сил Белоруссии, оснащенного ракетным комплексом «Искандер-М», изучили вопросы применения тактических специальных боеприпасов, сообщили в Минобороны России. Обучение белорусских военнослужащих проходило с 3 апреля на полигоне Южного военного округа.

В ходе обучения белорусских ракетчиков особое внимание уделялось совершенствованию практических навыков в подготовке «Искандер-М» к применению и тренировке в его развертывании. Были проведены учебно-боевые пуски ракет. Личный состав расчетов также изучил содержание и применение специальных боеприпасов для «Искандер-М», рассказали в Минобороны.

Комплекс «Искандер-М» состоит на вооружении ракетных бригад российских сухопутных войск. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Дальность полета ракет «Искандеров-М» — до 500 км, они также могут нести ядерную боевую часть. Модификация «М» считается самой мощной.

«В ходе обучения военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии проявили максимум старания и показали отличные результаты, тем самым подтвердили высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению»,— подчеркивается в сообщении российского оборонного ведомства.

Президент России Владимир Путин сообщил о решении передать Белоруссии комплексы «Искандер-М» в июне 2022 года. О том, что ракетные комплексы доставлены в Белоруссию, 4 апреля 2023 года рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что обучение белорусских расчетов применению «Искандер-М» пройдет на территории России. 22 апреля Минобороны Белоруссии отчиталось о возвращении военнослужащих после прохождения полного цикла обучения.

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что к 1 июля закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Посол РФ в республике Борис Грызлов рассказал, что ядерное оружие будет придвинуто к западным границам Союзного государства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белоруссия готова к ядерному дару».

Милена Костерева