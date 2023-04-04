Шойгу: Белоруссии передан «Искандер», способный применять ракеты с ядерными боеголовками

Вооруженные силы Белоруссии получили оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», который может использовать в том числе ядерные ракеты. Об этом сообщил на селекторном совещании глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Кроме того, вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении»,— рассказал министр во время выступления.

Когда был передан комплекс, не уточняется. Господин Шойгу сказал, что с 3 апреля на одном из российских полигонов начали обучение белорусских расчетов порядку применения ОТРК для защиты Союзного государства. Он добавил, что часть самолетов штурмовой авиации Белоруссии также получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении.

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что к 1 июля закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Посол РФ в республике Борис Грызлов рассказал, что ядерное оружие будет придвинуто к западным границам Союзного государства. США на прошлой неделе говорили, что не видят признаков переброски Россией ядерного оружия в Белоруссию.

О реакции других стран читайте в материале «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».

Лаура Кеффер