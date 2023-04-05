Белоруссия готова к ядерному дару

Россия и Белоруссия сделали все, чтобы заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, которое пройдет 5–6 апреля в РФ, не было обделено вниманием. Посетивший Минск глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами двух стран, заверив, что оно будет углубляться. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что соседняя страна уже имеет возможность наносить удары ядерным оружием. Сами боеголовки, впрочем, Белоруссия пока не получила: хранилище для них обещают подготовить к июлю.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заседанию ВГС, которое пройдет в России 5–6 апреля, предшествовала масштабная пиар-подготовка. Любая встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко почти всегда сама по себе довольно звонкий информационный повод. Но в этом случае ожидание дополнительно разогрели серией заявлений, которые прозвучали и продолжают звучать из Минска и Москвы. 25 марта господин Путин сообщил о достигнутой с Александром Лукашенко договоренности разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

Эти слова наделали много шума и стали поводом для созыва США и Украиной заседания Совбеза ООН, на котором российско-белорусская договоренность 31 марта обсуждалась и осуждалась целым рядом стран (см. “Ъ” от 1 апреля). В день, когда в Нью-Йорке призывали Россию все же не размещать ракеты в Белоруссии, Александр Лукашенко в Минске выступил с посланием белорусскому народу. И рубанул: «Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, которые там за границей сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы».

Затем эстафета перешла к послу РФ в Белоруссии Борису Грызлову. Он порадовался тому, что ядерные планы Москвы и Минска вызвали ажиотаж. «То, что много шума,— это уже хорошо. Наконец-то обращают внимание, что должен быть определенный паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы — это Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция, то должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства. Россия и Беларусь — это территория Союзного государства, причем узаконенная, в отличие от территории стран, где США размещают свое ядерное оружие. Для них эти страны просто марионетки, а у нас единое пространство»,— сказал Борис Грызлов белорусским СМИ (цитата по агентству «Белта»).

Господин Грызлов повторил то, что ранее говорил Владимир Путин: до 1 июля на белорусской территории будет подготовлено хранилище для размещения тактического ядерного оружия. «Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США»,— отметил Борис Грызлов.

Уже 4 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что отдельные самолеты белорусских военно-воздушных сил теперь способны нести ядерные боеприпасы, поскольку были переоборудованы под них. «Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении»,— сказал министр на совещании с командованием вооруженных сил (цитата по «РИА Новости»).

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Шойгу также отметил, что белорусские военные получили комплекс «Искандер-М», из которого можно вести стрельбу ядерными ракетами (впрочем, Владимир Путин говорил о передаче этих комплексов еще 25 марта).

Наконец, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин накануне ВГС слетал в Минск, где состоялось совместное заседание коллегии СВР и белорусского КГБ. На встрече с Александром Лукашенко господин Нарышкин заявил, что спецслужбы двух стран «самым серьезным образом усилили взаимодействие в целях выявления и прекращения тех внешних угроз, которые стоят перед Союзным государством». «У нас довольно серьезные планы в этом направлении двигаться»,— сообщил он президенту Лукашенко. Тот согласился, что «угрозы очень серьезные, порой невероятные».

Обсуждение угроз и их нейтрализации Владимир Путин и Александр Лукашенко гарантированно продолжат во время ВГС — вместе с обсуждением вопросов интеграции двух стран, которая продолжается десятки лет, но все еще не завершилась. В феврале господин Лукашенко говорил, что 28 союзных программ сторонами выполнены примерно на 80%. Реализация договоренности о тактическом ядерном оружии пока двигается с большей скоростью. Хотя профильные эксперты указывают, что здесь все зависит от обстановки и действий Запада.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с “Ъ” отметил, что Белоруссия получила от России «Искандеры» еще в 2022 году: «В декабре прошлого года Лукашенко заявил об их постановке на боевое дежурство». Эксперт также рассказал: о заинтересованности в получении этих комплексов белорусский лидер говорил еще в 2021 году.

«Шойгу же сейчас обратил внимание на то, что "Искандеры" были переданы не в экспортном варианте с уменьшенной дальностью и неспособные нести ядерное оружие, а именно комплексы "Искандер-М", которые способны нести ядерные боеголовки»,— отметил господин Кашин.

Василий Кашин напомнил о существующей практике, которую американская сторона называет nuclear sharing: когда размещают хранилище с ядерным оружием в какой-либо союзной стране, но само оружие находится под контролем американцев. «Они его обслуживают и охраняют, но в нужный момент оно выдается для установки на носители, которые находятся в собственности союзника. Таким образом американских систем в стране нет, но с практической точки зрения они есть»,— отметил собеседник “Ъ”.

Страна пребывания оружия, продолжил он, несет расходы, связанные с содержанием средств доставки, обучением экипажей и так далее: «Этот способ практиковался в рамках НАТО, и сейчас США обсуждают это с Южной Кореей».

«У нас в прошлом году было принято решение о переоборудовании самолетов, переданы "Искандеры", и теперь заявлено про хранилище. Возможно, речь идет о том, что будет подготовлена вся инфраструктура, а она довольно серьезная. Это защищенное подземное сооружение, где поддерживается нужный температурный режим, где система охраны. Это серьезный объект,— рассказал Василий Кашин.— Можно эти заявления интерпретировать так: подготовим инфраструктуру, экипажи, а если дело будет плохо, перебросим боеголовки, и они там будут лежать. Это возможный вариант, если возникнет угроза безопасности Белоруссии». По словам эксперта, «Москва сделала шаг, но остановилась у черты, и дальнейшие действия будут предприниматься в зависимости от обстановки: будет ли волна эскалации и давления».

Владимир Соловьев