Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны Белоруссии сообщило о завершении подготовки расчетов комплекса «Искандер-М» в России

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетных войск вооруженных сил страны завершили практическую подготовку, которая проходила в России.

«Сегодня белорусские военнослужащие приземлились на аэродроме Мачулищи после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов вооруженных сил Российской Федерации»,— говорится в Telegram-канале военного ведомства Белоруссии.

Президент России Владимир Путин сообщил о решении передать Минску комплексы «Искандер-М» в июне 2022 года на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об их передаче Белоруссии 4 апреля этого года сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Обучение белорусских расчетов, по его словам, проходило «на одном из российских полигонов».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...