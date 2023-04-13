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Коммерсантъ FM
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Товарооборот Китая и России вырос на 38,7% за первый квартал

Товарооборот КНР и России по итогам первого квартала составил $53,84 млрд, это на 38,7% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Общий показатель внешней торговли Китая снизился на 2,9%, до $1,43 трлн. Торговля с США упала на 13,1%, до $161,59 млрд.

Информацию главного таможенного управления КНР приводит ТАСС. Экспорт из КНР в РФ составил $24,07 млрд, что на 47,1% больше, чем годом ранее. Импорт из России вырос до $29,77 млрд (+32,6%).

Только за март объем торговли с Россией составил свыше $20 млрд, он вырос по сравнению с февралем на 23%. Китай в основном ввозит из России нефть, природный газ и уголь, а также медь, медную руду, древесину, топливо и морепродукты. Значительная доля экспорта в РФ приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Общий экспорт из Китая вырос на 0,5%, до $821,83 млрд. Импорт снизился на 7,1%, до $617,12 млрд. Пекин вывез в США продукцию на $115,23 млрд (-17%). При этом импорт сократился менее значительно — на 1,7%, до $46,35 млрд.

В 2022 году взаимная торговля КНР и РФ выросла почти на 30% на фоне переориентации на восток российского экспорта и импорта. По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина в Москву Пекин и Москва договорились наращивать товарооборот и «оптимизировать» его структуру, развивать логистику, повышать уровень финансовой кооперации.

Подробнее о планах — в материале «Ъ» «Технологии заманивают ресурсами».

Леонид Уварчев

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