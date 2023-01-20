Физический объем российского импорта сократился на 16% в 2022 году

Федеральной таможенной службы (ФТС) зафиксировала сокращение российского импорта в физическом объеме на 16% в 2022 году, заявил ТАСС первый замглавы ФТС Руслан Давыдов. По его словам, это произошло за счет снижение поставок

«Структура экспорта и импорта в 2022 году не претерпела существенных изменений. В целом импорт сократился за счет европейских стран, по году весовое падение, по предварительным данным, составило около 16%»,— рассказал господин Давыдов.

Главными торговыми партнерами России в прошлом году он назвал Китай, Турцию, Нидерланды, Германию и Белоруссию. Товарооборот с Китаем вырос на 28%, с Турцией — на 84%, с Белоруссией — на 10%. С Нидерландами он снизился на 0,1%, с Германией — на 23%.

В 2022 году, в частности, вырос товарооборот между Россией и Китаем — на 29,3% в годовом выражении, до $190,27 млрд, что стало рекордом. МИД РФ говорил, что доля торговли двух стран в нацвалютах достигла почти половины. Также увеличился товарооборот Японии и России — на 6,2%, до 2,56 трлн иен ($19,96 млрд).

Лаура Кеффер