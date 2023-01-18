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Коммерсантъ FM
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Лавров: доля торговли РФ и Китая в нацвалютах достигла почти половины

Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что доля торговли России и Китая в нацвалютах достигла примерно половины оборота. Эта доля будет увеличиваться, считает он.

«Уже половина нашего торгового оборота обслуживается в юанях и рублях. И эта доля быстро растет и будет расти еще больше»,— рассказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году (цитата по ТАСС).

В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% в годовом выражении. Показатель достиг $190,27 млрд, что стало рекордом. Импорт из России в Китай увеличился на 43,4%, до $114,15 млрд, экспорт из Китая в Россию — на 12,8%, до $76,12.

Об экономике КНР читайте в материале «Ъ» «ВВП КНР велел кланяться».

Лаура Кеффер

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