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Коммерсантъ FM
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Товарооборот России и Китая достиг рекордных $190 млрд

В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% в годовом выражении. По итогам года показатель составил рекордные $190,27 млрд. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Импорт из России в Китай составил $114,15 млрд, что на 43,4% больше итогов 2021 года. Экспорт из Китая в России вырос на 12,8%, до $76,12. Положительное сальдо России увеличилось почти в три раза, до $38 млрд.

По итогам декабря товарооборот России и Китая уменьшился на 3%, до $17,8 млрд. Объем импорта из России в Китай составил $8,996 млрд, экспорта из Китая в Россию — $8,808 млрд.

В 2021 году товарооборот России и Китая составил $146,887 млрд, что на 35,8% больше итогов 2020 года. Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин говорили, что к 2024 году страны должны довести объем торговли до $200 млрд в год.

По информации Financial Times, к ноябрю 2022 года Китай стал главным торговым партнером России, однако на тот момент торговлю осложняли коронавирусные ограничения. По данным Reuters, в 2022 году Россия также более чем два раза увеличила железнодорожный экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ), или сжиженного нефтяного газа, в Китай. В декабре и январе в Китае ослабили часть антикоронавирусных мер, которые оказывали негативное влияние на торговлю и развитие экономики.

О снятии ограничений в Китае — в материале «Ъ» «Китайские двери открываются».

Олеся Павленко

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