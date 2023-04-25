NYT: Украина создает 12 бригад для майского контрнаступления

Украина намерена подготовить 12 бригад численностью по 4 тыс. военных в каждой, чтобы в мае начать наступление, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на утекшие в интернет документы Пентагона. Согласно им, США и НАТО обучают и занимаются снабжением девяти из этих бригад.

Как пишет NYT, союзники Киева рассчитывают, что поставленного ему вооружения будет достаточно. Украина «мало что сообщает» США о своем оперативном плане, но, скорее всего, наступление будет развернуто на южном направлении, в том числе вдоль береговой линии в Азовском море, недалеко от Крыма, считают в Пентагоне.

По данным газеты, американские чиновники назвали маловероятным, что наступление приведет к «резким изменениям в пользу Украины». В США ожидают, что украинская армия «будет использовать обман и уловки, чтобы сбить русских с толку».

NYT уточняет, что Украина создала новые боевые бригады, объединив новобранцев «с небольшим ядром опытных солдат-ветеранов». С января эти подразделения направляли на полигоны США в Германии, чтобы обучить их пользоваться новой техникой и проверить их уровень координированности.

По словам нескольких официальных лиц США, тренировки прошли хорошо и «украинские силы показали себя быстро обучающимися». Однако, как отмечает газета, применять новую тактику часто легче на учениях, чем на поле боя. В частности, один украинский солдат заявил NYT, что скоординировать что-либо выше, чем на уровне взвода (около 30 солдат) «по-прежнему чрезвычайно сложно».

Bild со ссылкой на аналитиков НАТО сообщал, что Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. Из попавших в интернет в апреле документов Пентагона стало известно, что США прогнозируют скромные успехи Украины при контрнаступлении. По данным Politico, администрация США также готовится к возможному провалу украинских военных. Вашингтон ожидает начало украинского контрнаступления 30 апреля, сообщал Newsweek.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер