Bild: целью контрнаступления ВСУ станет перерезание наземного сообщения России с Крымом

Ведущие аналитики НАТО предполагают, что ближайшие полгода будут критически важными для военной операции на Украине, сообщил немецкой газете Bild неназванный чиновник альянса. По его словам, Украина уже готовит контрнаступление, основными направлениями которого будут Луганск и Запорожье, также Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura, Reuters Фото: Violeta Santos Moura, Reuters

Чиновник убежден, что поставляемое сейчас Украине странами Запада оружие будет использовано уже в мае, чтобы «вытеснить вторгшуюся российскую армию с юга и востока Украины». «Мы готовимся к весеннему или летнему наступлению. Предстоящие шесть месяцев станут ключевым периодом в войне не только для Украины, но и для союзников»,— утверждает он.

Как пишет издание, чиновник привел информацию о возможных направления контрнаступления, но оговорился, что «должен быть очень осторожным из соображений безопасности». По его словам, Россия «справедливо предполагает», что наступление украинских военных будет проходить в Луганской и Запорожской областях. Цель наступления на юго-востоке — «разрушить сухопутный мост в Крым», заявил чиновник. В НАТО не исключают, что Украина начнет наступление на сам Крым, так как в альянсе считают, что «Киев имеет право вернуть себе всю украинскую территорию».

Пентагон обещал помочь Украине провести успешное контрнаступление весной. В феврале глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на двух фронтах — дипломатическом и военном. Вчера, 20 марта, страны Евросоюза согласовали поставки Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев. На это Европа потратит около €2 млрд.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер