FT: в ЕС недовольны решениями фон дер Ляйен во внешней политике

Идею о создании европейского совета безопасности Урсула фон дер Ляйен озвучила в середине сентября в докладе о состоянии ЕС. Как писала газета Politico, некоторые чиновники и дипломаты европейских стран посчитали, что идея не будет реализована, а сам формат может дублировать НАТО. Инициативу же об ассоциированном членстве Канады в ЕС, как писали СМИ, внутри объединения также восприняли неоднозначно из-за отсутствия деталей такого сотрудничества.