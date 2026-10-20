FT: в ЕС недовольны решениями фон дер Ляйен во внешней политике
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство европейских лидеров, поскольку вышла за рамки своих полномочий в вопросах внешней политики, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных дипломатов. По их словам, речь идет в том числе о решении предложить Канаде «ассоциированное членство» в ЕС и предложении о Европейском совете безопасности.
Тем временем, по данным FT, Еврокомиссия, а также Франция и Германия рассматривают возможность вернуть себе часть основных обязанностей Европейской службы внешних связей, которую с декабря 2024 года возглавляет Кая Каллас. Сейчас она подчиняется как государствам-членам ЕС, так и ЕК.
При этом Италия настаивает на другом варианте: на реформах, нацеленных на усиление национального контроля над внешней политикой и обороной. Цель, по словам дипломатов, в том, чтобы «предотвратить захват власти Еврокомиссией и сохранить институциональный баланс ЕС».
Идею о создании европейского совета безопасности Урсула фон дер Ляйен озвучила в середине сентября в докладе о состоянии ЕС. Как писала газета Politico, некоторые чиновники и дипломаты европейских стран посчитали, что идея не будет реализована, а сам формат может дублировать НАТО. Инициативу же об ассоциированном членстве Канады в ЕС, как писали СМИ, внутри объединения также восприняли неоднозначно из-за отсутствия деталей такого сотрудничества.