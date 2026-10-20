«Теневой флот» переводят в легальный
Чем объясняется решение США в отношении танкеров
США позволят легально перевозить нефть танкерам «теневого флота». Суда, которые находятся под санкциями Вашингтона, разрешат перепродавать близким к Белому дому инвесторам. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт. Меру он назвал «переводом танкеров из флота плохих парней во флот хороших». По его словам, суда при этом не исключат из санкционных списков, и экспортировать сырье из России и Ирана они не смогут.
Ранее о таких планах Белого дома говорили источники Reuters, отмечая, что флот могут направить в Ормузский пролив. Покупателей проблемных танкеров еще предстоит найти, а с этим у Вашингтона могут возникнуть проблемы, считает руководитель управления аналитических исследований AVI Capital Дмитрий Александров:
«Важный вопрос, насколько устойчиво и долгосрочно это решение, чтобы не получилось так, что после того, как острая необходимость в дизеле, например, отпадет, участники сделки не оказались бы под более пристальным вниманием. Как раз основной риск в том и состоит, что это может быть очень точечное и краткосрочное решение. Оно и нужно Белому дому на коротком временном отрезке, грубо говоря, под выборы. Именно это накладывает определенное ограничение на круг потенциальных участников сделки.
Понятно, что никто из этих стран, которые ввели антироссийские санкции, не будет пытаться задерживать или арестовывать судно, принадлежащее американской компании. По крайней мере, системно это не может происходить. И таким образом до американского рынка может доходить больший объем дизеля.
Решение нормальное, другое дело, что оно запоздало, до выборов остается три недели. Этого маловато для того, чтобы реально как-то насытить рынок топливом».
Глава Минэнерго США отметил, что в глобальном «теневом флоте» сейчас насчитывается до 1,6 тыс. судов. Белый дом собирается привлечь оттуда десятки или даже сотни танкеров. Это может ненадолго снизить стоимость фрахта и как итог — нефти, заметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Причем, по его словам, вывод судов из «теневого» флота может стать выгодным и России:
«Мы видели, что таких танкеров становится все больше. Изначально они обслуживали иранскую, венесуэльскую нефть, потом — российскую. Но суда не могут вернуться, особенно, если их уже уличили в том, что они работают с топливом из РФ, нарушают потолок цены или внесены в санкционные списки ЕС или США. Так что возник определенный дефицит на мировом рынке.
Это произошло еще и потому, что в Ормузском проливе, можно сказать, сформировался "теневой флот" 2.0. Речь про те танкеры, которые готовы рисковать, пойти на мины, оказаться под обстрелами со стороны Ирана, но прорваться через Ормуз. Ведь нефть и дизель стоят дорого. При этом ставки фрахта везде повысились, и американцы думают, что с этим делать. А можно как раз легализовать часть этих танков, вернуть их обратно в строй.
Сейчас в рамках "дизельной сделки" американцы разрешили поставлять российское дизельное топливо на территорию США. Но тогда и какие-то танкеры нужно вывести из-под санкций, чтобы было на чем везти топливо. Еще одно условие, которое Москва, скорее всего, ставит перед американцами — это выбор хотя бы одной российской компании, которая могла бы проводить эти сделки. Ведь торговать дизелем с американцами через цепочку посредников было бы странно.
Так что Белый дом, может быть, попытается убить сразу нескольких зайцев. С одной стороны, насытить мировой флот танкерами за счет некой амнистии и, с другой, обеспечить возможность доставки дизеля из России».
Ранее США и Россия заключили так называемую дизельную сделку. Москва договорилась отправить на американские и мировые рынки почти 5 млн тонн топлива. Позже Белый дом разрешил экспорт дизеля из РФ до 7 апреля. При этом санкции против российских нефтяных компаний пока остаются в силе. Тем временем, нефть на мировых рынках продолжает дорожать. С утра 20 октября фьючерсы марки Brent обновили максимум с мая и торговались в районе $111 за баррель.