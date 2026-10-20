«Теневой флот» переводят в легальный

«Важный вопрос, насколько устойчиво и долгосрочно это решение, чтобы не получилось так, что после того, как острая необходимость в дизеле, например, отпадет, участники сделки не оказались бы под более пристальным вниманием. Как раз основной риск в том и состоит, что это может быть очень точечное и краткосрочное решение. Оно и нужно Белому дому на коротком временном отрезке, грубо говоря, под выборы. Именно это накладывает определенное ограничение на круг потенциальных участников сделки.