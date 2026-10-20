Тур с видом на погромы
Как россияне относятся к поездкам во Францию во время протестов
Протесты радикалов во Франции не напугали российских туристов. Во всяком случае, ни один собеседник “Ъ FM” не отменил поездку и не отказался от прогулок по городам с частными гидами. По словам местных представителей туротрасли, пока французы протестуют, россияне закупаются в премиальных магазинах и обедают в элитных ресторанах на соседних улицах.
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Вторник в центре Парижа начался с комендантского часа. Его ввели из-за погромов, которые устроили протестующие. По данным МВД Франции, по всей стране в акциях участвовали 800 тыс. человек, из них 110 тыс. — в Париже. Эти люди помешали совладелице ресторанов Vibes и Dionis Кристине Саллум спокойно провести время с семьей:
«Мы планировали ходить по туристическим местам, подняться на Эйфелеву башню, увидеть ее подсветку. Но не случилось, потому что дорога была, конечно же, перекрыта. Хотели прокатиться на речном трамвайчике по Сене. Днем обстановка была гораздо спокойнее, но позже начались настоящие погромы».
Протесты радикалов даже подогревают интерес к поездке, поделился фанат андеграунда из Москвы Никита, который уже купил билеты в Париж:
«Я обладатель визы и мне абсолютно плевать на протесты во Франции, потому что я еду на концерт UNNV».
Протесты изменили и привычный сценарий шоппинга, рассказала “Ъ FM” туристка из Монако Валерия. Поход за покупками, по ее словам, превратился в спецоперацию:
«В целом нет, мне не страшно, я же знаю, как здесь все происходит. Если что-то случилось, то все виновные окажутся в тюрьме. Сейчас покупателям везде предлагают сложить вещи в белый пакет, чтобы на нем не было никаких обозначений брендов. Такое есть. Некоторым клиентам их заказы доставляют прямо в отель».
Впрочем, отдыхать в центре страны сейчас себе дороже, считает Валерия. Поэтому она уезжает на юг Франции, подальше от погромов и поближе к морю:
«На Лазурном берегу, в Сен-Тропе спокойнее. В частности, там состоялись запланированные марафоны».
Поток туристов из России из-за протестов не снизился, отметил владелец французского туристического агентства Revolution Voyage Дмитрий Сас:
«К нам ежедневно обращаются русскоязычные туристы, и тех, кто отказался бы от поездки, нет. Некоторые просто уточняют, какова обстановка, стоит ли сейчас ехать в Париж. На это отвечаем, что есть определенные районы, которые наиболее сильно затронули протесты, но там, как правило, мы туристов и не селим. В принципе, там делать особо нечего».
Французские СМИ сообщали, что протестующие в Париже разгромили бутики Dior, Yves Saint Laurent и Louis Vuitton. Разрушенных магазинов гораздо больше, продолжает Дмитрий Сас:
«Например, разгромлен бутик Celine. Коммерсанты ставят специальную защиту, чтобы обезопасить свои магазины».
И все-таки туризм и политика во Франции существуют в параллельных мирах, рассуждает гид из Парижа Гарик Саакян:
«Не могу отрицать, это было из ряда вон выходящее событие. Во всяком случае, на моей памяти подобного не случалось. При этом на одному берегу на террасе люди пьют кофе, а на другом — все горит. За несколько часов мне поступили три звонка: из Казахстана, Москвы и Америки. Так что я просто включал видео и просил моих клиентов, у которых проходила обзорная экскурсия по Парижу, прокомментировать обстановку, что все в порядке, все спокойно».
О беспорядках сообщали также в Португалии, Албании и Бельгии, а итальянское правительство даже направило в Милан 500 военных для поддержания порядка.