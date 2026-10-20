Тур с видом на погромы

«К нам ежедневно обращаются русскоязычные туристы, и тех, кто отказался бы от поездки, нет. Некоторые просто уточняют, какова обстановка, стоит ли сейчас ехать в Париж. На это отвечаем, что есть определенные районы, которые наиболее сильно затронули протесты, но там, как правило, мы туристов и не селим. В принципе, там делать особо нечего».