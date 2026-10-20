Песков рассказал о работе над преодолением гуманитарного кризиса в Алешках
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа по преодолению гуманитарного кризиса в городе Алешки продолжается. Он уточнил, что к урегулированию привлекли омбудсмена Яну Лантратову.
«Эта тема упоминалась и в разговоре с Папой (римским.—"Ъ")... С президентом Трампом было условлено, что в контакте со своими визави по этой теме будет находиться уполномоченный по правам человека Российской Федерации Яна Лантратова»,— рассказал господин Песков на брифинге.
Город Алешки находится на левом берегу Днепра в непосредственной близости от Херсона, который контролирует Киев. До начала российской военной операции в нем жили примерно 20 тыс. человек. Власти Херсонской области регулярно сообщают об обстрелах города и ведущих к нему дорог. Удары затрудняют доставку гуманитарной помощи жителям. В сентябре Кремль назвал гуманитарную обстановку в Алешках критической. Госпожа Лантратова говорила, что российская сторона контактирует с супругой президента США Дональда Трампа Меланией по вопросу оказания помощи жителям Алешек.