Newsweek: США ожидают начало украинского контрнаступления 30 апреля

Украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля, пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы Пентагона, попавшие в сеть. Издание уточняет, что поддержка Киева спустя год после начала боевых действий существенно ослабла сразу в десяти европейских странах.

В одном из 40 проанализированных журналистами документов представлена подробная информация о технике, отправленной Киеву, график поставок с января по апрель, сведения об обучении украинских военных. Поставки планируется завершить к весеннему наступлению.

«Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля»,— отмечается в материале Newsweek. На каком направлении линии фронта начнется контрнаступательная операция вооруженных сил Украины и какие населенные пункты они собираются взять под свой контроль, не уточняется. Также издание приводит прогнозы, согласно которым ВСУ потерпят поражение в Бахмуте и будут вынуждены оставить город.

Также Newsweek приводит содержащийся в секретных документах список из десяти европейских государств, где серьезно ослабла поддержка Украины к зиме нынешнего года. Среди них — Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Румыния, Словакия и Словения.

Ранее WP со ссылкой на документы из недавней утечки разведданных США сообщала, что во время контрнаступления Украина собирается вернуть под свой контроль территории на востоке и одновременно продвинуться на юг. В документах отмечались «недостатки формирования сил и обеспечения». По оценке США, операция приведет только к «незначительным территориальным приобретениям».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов