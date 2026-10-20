Банк Revolut сообщил о масштабном сбое
Клиенты банка Revolut по всему миру 20 октября сообщили о недоступности финансовых сервисов. В кредитной организации подтвердили наличие технических проблем.
«В настоящее время мы наблюдаем сбой в работе нескольких сервисов. Мы подтверждаем, что все деньги и личные данные наших клиентов находятся в безопасности. Мы работаем над устранением проблемы с момента ее выявления сегодня утром и приносим извинения за причиненные неудобства», — заявили в Revolut .
Тысячи клиентов британской финтех-площадки сообщили о сбое, пишет «Би-би-си». Жалобы на недоступность сервисов начали поступать с 8:00 по времени Лондона (10:00 мск). Пользователи сообщали о невозможности расплатиться картой, снять наличные в банкомате и связаться со службой поддержки.